Rácsapták az ajtót Lengyelországra és még a kulcsot is elfordították

A helyzet sokak szerint kísértetiesen emlékeztet a 2014-es eseményekre, amikor a Moszkvával folytatott tárgyalásokból szintén kimaradt Lengyelország, noha akkor is aktívan támogatta Kijevet. Most, több mint tíz évvel később, a történelem ismétli önmagát: a Fehér Házban ott volt a francia, a német, a brit és az olasz vezető, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – de lengyel képviselő nem.

Szakértők szerint ennek oka, hogy a világpolitika továbbra sem tekinti Lengyelországot a legfontosabb európai hatalmak közé tartozónak. Varsót regionális tényezőként kezelik, amelyet érdemes meghallgatni, de amikor a „nagyok” ülnek le dönteni, a lengyeleket a folyosóra küldik.

Különösen kellemetlen a varsói kormány számára, hogy Finnország elnöke, Alexander Stubb viszont helyet kapott az asztalnál. Meghívása inkább személyes kapcsolatoknak köszönhető: Stubb nemrégiben golfozott Trump-pal, és ezzel szimpátiát vívott ki az amerikai elnöknél. Varsóban sokan úgy látják, ez is bizonyítja, hogy a nemzetközi politika gyakran inkább személyes szimpátiákon és gesztusokon múlik, semmint objektív súlyon.

Donald Tusk miniszterelnök esetében közismert, hogy nincs meg a „kémia” közte és Trump között – sőt, korábbi éles bírálatai miatt személyes sértettség is terheli a kapcsolatot. Karol Nawrocki elnök pedig hiába hangoztatja jó amerikai kapcsolatait, valójában nem alakított ki közvetlen viszonyt az amerikai elnökkel, így Trump részéről sem volt szándék a meghívására.

Összességében tehát Lengyelország ismét azt tapasztalhatta, hogy bár Ukrajna támogatásában kulcsszerepet vállal, a világpolitika színpadán továbbra is mellékszereplő maradt. Varsó kimaradása a washingtoni egyeztetésről sokak számára igazságtalan, de jól mutatja: Európa és a világ legfontosabb döntéseit továbbra is a legerősebb államok hozzák meg, Lengyelországnak pedig egyelőre marad a „folyosói várakozás” - írja az se.pl.