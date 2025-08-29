Világháborúra készül Lengyelország – itt a bizonyíték

A 40 oldalas útmutató az interneten már elérhető, hamarosan pedig nyomtatott formában is minden lengyel háztartás postaládájába bekerül. A brosúra pontosan felsorolja, milyen tárgyakat kell egy „evakuációs hátizsákba” készíteni, hogyan lehet menedéket keresni, és mi a teendő, ha megszűnik az áram- vagy vízellátás.

A varsói kormány külön hangsúlyozta, hogy a kézikönyv nemcsak háborús forgatókönyvekre készít fel, hanem bármilyen krízishelyzetre – árvízre, földrengésre vagy terrortámadásra. Mégis, a politikai üzenet egyértelmű: világháborúra számítanak.

A belügy közlése szerint a kiadvány több mint száz szakértő, civil szervezet és katasztrófavédelmi tiszt közreműködésével készült. A varsói kormány szerint a cél a „tudatos társadalom”, az ellenzék viszont attól tart, hogy ezzel feleslegesen keltenek félelmet a lakosság körében.

Érdekesség, hogy a kézikönyv több nyelven is megjelenik, köztük ukránul – nem véletlenül, hiszen az elmúlt években több millió menekült érkezett Lengyelországba.