Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális olvasói videó: oldalára borulva fekszik az M7-es autópályán egy kisteherautó

orosz-ukrán háború

Világháborúra készül Lengyelország – itt a bizonyíték

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lengyelországban a belügyminisztérium most már hivatalosan is a lakosság felkészítésébe kezdett: „biztonsági kézikönyvet” adnak ki, amely arra figyelmezteti az embereket, hogy mindig legyen náluk kész túlélőcsomag, víz, elemlámpa, elsősegély és tartalék élelmiszer – arra az esetre, ha kitörne a háború vagy összeomlana az ellátás. A dokumentum szerint legalább 72 órára kell önellátónak lenni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúLengyelországvilágháború

A 40 oldalas útmutató az interneten már elérhető, hamarosan pedig nyomtatott formában is minden lengyel háztartás postaládájába bekerül. A brosúra pontosan felsorolja, milyen tárgyakat kell egy „evakuációs hátizsákba” készíteni, hogyan lehet menedéket keresni, és mi a teendő, ha megszűnik az áram- vagy vízellátás.

A varsói kormány külön hangsúlyozta, hogy a kézikönyv nemcsak háborús forgatókönyvekre készít fel, hanem bármilyen krízishelyzetre – árvízre, földrengésre vagy terrortámadásra. Mégis, a politikai üzenet egyértelmű: világháborúra számítanak.

A belügy közlése szerint a kiadvány több mint száz szakértő, civil szervezet és katasztrófavédelmi tiszt közreműködésével készült. A varsói kormány szerint a cél a „tudatos társadalom”, az ellenzék viszont attól tart, hogy ezzel feleslegesen keltenek félelmet a lakosság körében.

Érdekesség, hogy a kézikönyv több nyelven is megjelenik, köztük ukránul – nem véletlenül, hiszen az elmúlt években több millió menekült érkezett Lengyelországba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!