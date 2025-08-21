XIV. Leó pápa lakótársakkal osztja meg a pápai rezidenciát

A Szentatya a hagyományos egyedüllét helyett közösségi életet választott, amely tükrözi ágostonos gyökereit és a közösségi szellemiséget. A döntés részeként Leó pápa perui személyi titkára, Edgard Rimaycuna atya is vele tart, aki hosszú évek óta hűséges tanácsadója és barátja. A közös lakhatási megállapodás célja, hogy közelebb hozza a pápát az emberekhez, és egy alázatosabb, emberközeli életmódot mutasson be.

XIV. Leó pápa lakótársakkal osztja meg vatikáni rezidenciáját

Fotó: ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS

Egyedülálló lakhatási megoldás a pápai lakosztályban

A palota harmadik emeletén található 10 szobás lakosztályt teljes körűen felújítják, mivel évek óta nem használták. A víz- és párakárosodások javítása után a lakrész ismét méltóvá válik a mindennapi használatra. Leó pápa ezzel a döntésével szöges ellentétben áll elődjével, Ferenc pápával, aki inkább egy szerény vendégházban élt, és elutasította a palota fényűző lakosztályát.

Mit üzen a világnak Leó pápa döntése?

Az új lakhatási rend sokak szerint jól példázza, hogy Leó pápa nem a hatalmat vagy a luxust keresi, hanem a közösség és az egyszerűség fontosságát hangsúlyozza. Saját szavaival élve:

Egy püspöknek nem kis hercegnek kell lennie, hanem olyannak, aki közel van az emberekhez, velük együtt él és szenved.”

Ez a szemlélet új irányt adhat a pápaság modern történetében.