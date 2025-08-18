A hatalmas esőzések miatt egy híd az autósok alatt kezdett el összeomlani – videó

A leomló híd Olaszországban, Catania megyében, Randazzo közelében okozott káoszt, amikor a heves vihar és az esőzés következtében leszakadt a korlát – írja a Tgcom24.

Leomló híd – San Giuliano híd Catania megyében, Olaszországban Forrás: Képkivágás

Leomló híd bénítja az olasz közlekedést

Szombaton, augusztus 16-án a Randazzo–Capo d’Orlando főúton váratlan baleset történt. A heves esőzés és a tomboló vihar idején a San Giuliano-híd korlátja hirtelen leomlott. A jelenetet videó is rögzítette, amely megmutatta az infrastruktúra sérülékenységét, és sokakban félelmet keltett egy közelgő tragédia lehetőségéről.

Az Anas (olasz közút) közleménye szerint a hidat elővigyázatosságból lezárták.

A hatalmas víztömeg, amely az állami és helyi közlekedést is érintette, leszakította a völgy felőli korlátot a híd tartószerkezetéről. A technikusok a helyszínen dolgoznak, hogy felmérjék a híd és környezetének állapotát, és megtervezzék a helyreállítási munkálatokat a közlekedés biztosítására.

– írták.

Azonnali intézkedéseket vezettek be: vasbetonból készült elválasztó elemeket (new jersey) helyeznek el, hogy a forgalom egyirányú váltakozással újraindulhasson. Az Anas emellett a híd korlátjainak és pilléreinek újjáépítését is tervezi, mintegy 1 millió eurós beruházással. A helyiek azonban továbbra is tartanak attól, hogy egy újabb vihar ismételten balesetveszélyt idézhet elő.

Korábban írtuk, hogy összeomlott Mississippiben egy lezárt híd. A leomló híd több munkást is maga alá temetett.