Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio vagyok – persze, azt bárki mondhatja

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Tréfának kicsit erős lett volna: 20 percig tartott, mire az ibizai rendőrök elhitték, hogy a férfi, akit megállítottak igazoltatásra, valóban az, akinek mondja magát. Leonardo DiCaprio pólóban és baseballsapkában már nem tűnt világsztárnak az egyenruhások szemében.
Hiába Hollywood egyik legnagyobb csillaga, Leonardo DiCaprio is csak ember a hétköznapokban, aki időnként hétköznapi helyzetekbe kerül. Mint nemrég Ibizán, ahol belefutott egy rendőri igazoltatásba az éjszaka kellős közepén. Egy exkluzív ibizai tequilapartira tartott a spanyol színész-énekes, Aron Piper privát villájába egy egyszerű pólóban és baseballsapkában, amivel annyira jól álcázta magát, hogy az egyenruhások nem ismerték fel kapásból, amikor pedig bemondta a nevét, nem hittek neki, inkább elkérték az iratait.

January 4, 2024, Palm Springs, California, U.S.A: Palm Springs International Film Festival 2024, January 4, Awardâ€™s Ceremony. Leonardo DiCaprio signs autographs for screaming fans before walking the Red Carpet. His Academy Award Nominated Film â€œKillers of the Moonflowerâ€ is being honored. (Credit Image: © Amy Katz/ZUMA Press Wire)
A rendőrök szerint Leonardo DiCaprio csak szmokingban hasonlít önmagára Fotó: Amy Katz / ZUMA Press Wire

Leonardo Dicaprio szmoking nélkül már nem is filmsztár?

„Minden egyes embert átkutattak és ellenőrizték a személyazonosságát” – mondta egy bennfentes. Szemtanúk beszámolói szerint az amerikai filmsztár személyazonosságát csak akkor ismerték el, amikor DiCaprio felmutatta a személyi igazolványát. Türelmesen megvárta, míg az éjszaka közepén alaposan átnézik a papírjait, majd közel 20 percnyi tipródás után végre bejutott a partira.

A Page Six információi szerint nem volt ennyire szerencsés például Travis Scott. Az amerikai rappertől ugyanis megtagadták a belépést – hogy miért, azt csak a szigorú ibizai rendőrök tudhatják.

DiCaprio a barátnőjével, Vittoria Ceretti szupermodellel ment a partira. Látta már az olasz szépségről készült lélegzetelállító képeket?

 

