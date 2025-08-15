Leonardo DiCaprio vagyok – persze, azt bárki mondhatja

Hiába Hollywood egyik legnagyobb csillaga, Leonardo DiCaprio is csak ember a hétköznapokban, aki időnként hétköznapi helyzetekbe kerül. Mint nemrég Ibizán, ahol belefutott egy rendőri igazoltatásba az éjszaka kellős közepén. Egy exkluzív ibizai tequilapartira tartott a spanyol színész-énekes, Aron Piper privát villájába egy egyszerű pólóban és baseballsapkában, amivel annyira jól álcázta magát, hogy az egyenruhások nem ismerték fel kapásból, amikor pedig bemondta a nevét, nem hittek neki, inkább elkérték az iratait.

A rendőrök szerint Leonardo DiCaprio csak szmokingban hasonlít önmagára Fotó: Amy Katz / ZUMA Press Wire

Leonardo Dicaprio szmoking nélkül már nem is filmsztár?

„Minden egyes embert átkutattak és ellenőrizték a személyazonosságát” – mondta egy bennfentes. Szemtanúk beszámolói szerint az amerikai filmsztár személyazonosságát csak akkor ismerték el, amikor DiCaprio felmutatta a személyi igazolványát. Türelmesen megvárta, míg az éjszaka közepén alaposan átnézik a papírjait, majd közel 20 percnyi tipródás után végre bejutott a partira.

A Page Six információi szerint nem volt ennyire szerencsés például Travis Scott. Az amerikai rappertől ugyanis megtagadták a belépést – hogy miért, azt csak a szigorú ibizai rendőrök tudhatják.

