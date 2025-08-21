Hat, bomlásnak indult levágott fejet találtak az országút mentén

A közelben egy lepedőt is találtak, amelyen fenyegető üzenet állt, és a „La Barredora” nevű bűnszervezet aláírása szerepelt rajta. Ez a csoport korábban Guerrero államban alakult meg a Beltrán-Leyva kartell egyik erőszakos leágazásaként, és hírhedt a levágott fej felhasználásával járó brutális üzeneteiről – írja a Daily Star.

A holttestek nem kerültek elő, csak a levágott fejek.

Fotó: Unsplash

Bár a bűnbanda fő működési területe a Csendes-óceán partján található, mára már Puebla és más közép-mexikói államok felé is kiterjesztették befolyásukat.

A banda ismert drogkereskedelemről, emberrablásról és zsarolásról, valamint kegyetlen megtorlásairól.

A hatóságok szerint a testeket nem találták meg, csak a fejeket dobták ki külön, hogy fokozzák a sokkoló hatást. Ez különösen riasztó, mert Tlaxcala és Puebla eddig nem számított a legveszélyesebb mexikói területek közé, bár régóta fontos útvonalak a kábítószer-, ember- és üzemanyag-csempészetben. Az üzenet minden jel szerint rivális bandáknak szólt, figyelmeztetésként és megfélemlítésként. A helyi közösségeket sokkolta a bűntény, hiszen ezen a vidéken ritkán fordul elő ilyen nyílt és véres kartellerőszak.

A nyomozást a Tlaxcala állami ügyészsége irányítja, a szövetségi hatóságok azonban egyelőre hallgatnak. Az eset világosan mutatja, hogy a kartellerőszak, amely eddig főként Sinaloa és Guerrero államokban pusztított, egyre inkább terjed Mexikó központi régiói felé is.

Mexikó polgármesterét is lefejezték

Egy teherautón találták meg a mexikói Chilpancingóban tavaly októberben a település új polgármesterének levágott fejét. A férfi egyik célja polgármesterként az lett volna, hogy békésebbé tegye a kisvárost, amit a drogkartellek uralnak.