Brutálisan nagyot húzott a Lidl - ezt imádni fogjuk!

A boltlánc új modelljét „Otthon és Lakberendezés” néven mutatták be, ahol a Lidl saját márkái – például a Silvercrest, Parkside, Esmara, Crivit vagy Lupilu – is külön teret kapnak. Ezek a márkák eddig is népszerűek voltak heti akciók keretében, most viszont állandó helyet kaphatnak.