Félmeztelenül, bedrogozva randalírozott az utcán a világhírű sztár – a rendőrök vitték el

Az amerikai rapper, Lil Nas X (polgári nevén Montero Lamar Hill) ismét a hírek középpontjába került, miután Los Angelesben letartóztatták. A 26 éves sztár állítólag kétszer arcon ütött egy rendőrt, amikor az intézkedni próbált vele szemben.

Lil Nas X félmeztelenül rohangált az utcán, mielőtt rendőrt ütött – az esetet videóra vették

A Los Angeles-i rendőrség beszámolója szerint a járőröket a hajnali órákban riasztották a Ventura Boulevardra, miután bejelentést kaptak az esetről. A helyszínre érkező tisztek Lil Nas X-et találták az utcán, aki csupán fehérneműt és csizmát viselt.

A TMZ által közzétett videó tanúsága szerint a rapper egy közlekedési bóját húzott a fejére, és azt motyogta, hogy buliba tart. A helyszíni szemtanúk szerint, amikor a rendőrök közelebb értek, Lil Nas X hirtelen rájuk rontott, majd az egyik tisztet arcon ütötte.

Botrányos jelenet az utcán: Lil Nas X csak alsónadrágot viselt, mielőtt rendőrökre támadt

Az eset után a rappert őrizetbe vették és hivatalos személy ellen elkövetett bűncselekménnyel gyanúsítják. Az LAPD közölte: a sztárt a letartóztatás után kórházba szállították, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószer-túladagolás állhat a háttérben.

Lil Nas X-t időközben kiengedték a kórházból. forrás: Instagram / @lilnasx

