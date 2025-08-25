Brutálisan megkéselt egy kislányt a migráns, aki napokkal korábban megerőszakolt egy nőt

Lisa élettelen holttestét szerdán találták meg egy útszéli árokban. Az erőszakos bűntett nyomán tüntetések robbantak ki szerte az országban. Hollandia városaiban országos méretű „Szerezzük vissza az éjszakát!” kampányt indítottak, melynek részeként intézkedéseket követelnek a nők biztonságának garantálása érdekében. Rotterdamban vasárnap nagyjából ötszázan vettek részt a nők ellen elkövetett erőszak miatt rendezett felvonuláson.

Migráns késelte meg Lisát

Fotó: Daniel Löb / dpa Picture-Alliance/AFP

Lisa utolsó útja

„Álmai voltak, nem kellett volna meghalnia” és „Nem minden férfi, de mindig férfi”, feliratú táblákat emeltek a magasba. Nienke Gravemade költőnek pedig vírusként terjed az a verse, amelyet röviddel a szörnyű incidens után megosztott az Instagramon. Az írásban Lisa hazafelé utolsó pillanatait örökítette meg, ahogy hazafelé kerékpározik a kormányra akasztott piros kézitáskájával.

A piros táska. Folyton arra a piros táskára gondolok. Hogyan lógott a kormányról, miközben az éjszakában kerekezett. Egy olyan éjszakában, amely szintén az övé volt.

„Az éjszakát követelem! Az utcákat követelem! Követelem, hogy szűnjön meg a félelem!” – szól Nienke Gravemada verse.

A 17 éves lány szerdán, hajnalban biciklivel indult Amszterdamból a közeli Abcoude városába, amikor észrevette, hogy valaki követi, ezért felhívta a 112-es segélyhívó számot. Körülbelül egy órával később, miután a rendőrség hívást kapott, egy árokban találták meg – holtan.

A rendőrség azonosította a 22 éves gyanúsítottat, aki a támadás idején az amszterdami Menekültkérők Befogadásáért Felelős Központ szálláshelyén tartózkodott – jelentette a holland NOS média. Augusztus 21-én letartóztatták egy nő megerőszakolása miatt Weesperzijdében, mindössze néhány attól a helytől, ahol Lisát megtalálták. Azzal is vádolják, hogy augusztus 10-én szexuálisan bántalmazott egy harmadik nőt.