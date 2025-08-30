Sötét jövő vár az autótolvajokra, valósággá vált a Halálcsillag vonósugara – videó

Autótolvajt fogott Detroit egyik elővárosának, Livoniának rendőrsége. Mint a Halálcsillag vonósugara, úgy tartja magához közel a rendőrségi autóból indított kábel azt a lopott járművet, amelynek kerekére korábban sikeresen „rálőtték” a kábelt. Miként a cikk végén látható videón látni, a tolvajnak esélye sincs elmenekülni a járművel, bár serényen próbálkozott. Ám végül csak azt érte el, hogy a lopott autó hátsó tengelye kiszakadt az alvázból.

Különleges találmánnyal állítják meg a lopott járműveket Michigan állam rendőrei (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ez lett a lopott jármű, és tolvájának végzete

Grappler Police Bumper néven használ egy viszonylag új eszközt a livoniai rendőrség, amelynek megalkotója, Leonard Stock, elmondása szerint egy üldözős műsor nézése közben találta ki azt. A feltaláló szerint bár alkalmazása Livoniában az egyik legeredményesebb, több más államban is használják eszközét, és több mint 1500 sikeres alkalmazáson van túl.

A szerkezet központi eleme egy kábelkészlet, amelyet egy rendőrautóból oldanak ki és rögzítenek a gyanúsított járműhöz., mindezt az üldözés során, vagy azt megelőzően úgy, hogy az ellopott autóban ülő tolvaj még ne észlelhesse: a rendőrség már elkezdte becserkészését.

A livoniai üldözés során is hasonlóan jártak el, ám a gyanúsított megpróbált elmenekülni az autóval. Próbálkozásának eredménye a videón látható a kitépett hátsó tengellyel együtt. A város rendőrsége ugyanezzel az eszközzel állított meg egy feltételezetten ittas sofőrt júliusban, aki egy közúti igazoltatási kísérlet elől menekült el.

Michigan állam rendőrsége elismerően nyilatkozott az eszközről, Eric Marcotte állami rendőrkapitány szerint az egy „kiemelkedően jól használható kiegészítése” felszereléseiknek.

A CBS arról ír, hogy a rendőrségi autós üldözéseknek nem csak abból a szempontból van jelentőségük, hogy sikerül-e megállítania tolvajokat az értékes, ellopott autóval. Az autós üldözések közül nem egy végződött már súlyos balesettel, sőt, az egyik idén júliusban halállal, mivel a tolvajok menekülés közben gyakran pánikba esve vezetnek, ami olykor tragédiával végződik. A kábeles eszköz alkalmazásával viszont a tolvajoknak esélyük sincs elmenekülni a rendőrök elől, így a balesetek is elkerülhetők.