Nyílt utcán érte brutális támadás a dögös műsorvezetőnőt

Brutális támadás érte Camille Anderson-t, amikor Los Angeles világhírű negyedében, Beverly Hillsben sétált ismerősével. Az amerikai, topmodellből lett színésznőt, televíziós műsorvezetőt több férfi támadta meg, s bár az incidenst könnyebb sérülésekkel megúszta, a történtek valósággal sokkolták. A tévés az általa átéltek után a közösségi médiában nevezete elfogadhatatlannak azt, hogy a Los Angelesben eluralkodik az erőszakos bűnözés.

Camille Anderson tévés műsorvezetőt Los Angeles szívében, Beverly Hillsben érte támadás

Fotó: Camille Anderson / APF

Los Angeles szívében támadták meg a gyönyörű tévést

A New York Post szerint a 47 éves, gyönyörű nő azt állítja, hogy néhány nappal ezelőtt, este 9 óra környékén érte támadás őt és barátját a Santa Monica Boulevard és a Canon Drive kereszteződésében. A nő azt mondta, „több férfi” támadta meg, akik egy sikátorból rontottak rájuk. Az Instagram-oldalán megosztott bejegyzése szerint Anderson megpróbált ellenállni támadóinak, akik szerinte nagyon gyorsak voltak. A bejegyzést Facebook-oldalán is közzétette:

Anderson azt mondta, a rablóknak nem sikerült megkaparintaniuk a táskáját, ami miatt úgy a földre lökték, hogy a nő azt érezte, valósággal „földbe csapódott.” A támadók látva sikertelenségüket, egy közelben várakozó autóba ugrottak be, majd elmenekültek a helyszínről. A segítségért kiáltó nőre a környéken járók figyeltek fel, közülük többen hívták a 911-es segélyhívót.

A kiérkezett rendőrök hamarosan elfogták a gyanúsítottakat: egy 23, egy 25, valamint egy 45 éves férfit tartóztattak le, miután a megtámadott műsorvezető azonosította őket. A három férfi ügyét a Beverly Hills-i rendőrség vizsgálja, ellenük valószínűleg a rablás mellett más pontban is vádemelési javaslattal élnek majd. Az áldozat egyébként úgy véli, a három támadót egy további segítette, aki potenciális áldozatokat kutatott fel nekik az este folyamán.

Komoly kihívások Los Angeles-ben

Camille Anderson – akit a magyar filmkedvelők leginkább a 2005-ös Ünneprontók ünnepe című filmből ismerhetnek – horzsolásokkal megúszta a támadást, ám a sokkhatás a fizikai sérüléseknél jóval nagyobb volt. Posztjában így fogalmazott:

most más elmondhaja magáról, hogy kirabolták Beverly Hillsben, amit nagyon szomorúnak talál, egyben nem tudja elfogadni, hogy Los Angelest az erőszakos bűnözés uralja le.

Los Angeles a szórakoztatóipar egyik legjelentősebb globális központja, egyben az Egyesült Államok egyik legnagyobb, gazdasági és kulturális szempontból is legjelentősebb városa (mérete és elővárosokkal való egybeépülése miatt: nagyvárosi területe). Idén a várost már több komoly kihívás érte: miként arról az Origo beszámolt, az év elején súlyos tűzvész pusztított a híres településen, nyáron pedig Donald Trump elnöknek a nemzeti gárdát kellett bevetnie az erőszakos zavargásokká fajult tüntetések felszámolására.