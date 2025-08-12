Milliárdokat öntenek a lőszergyártásba: új fegyvergyártási rekord Európában

A védelmi iparban soha nem látott pénzeső indult meg Európában. A NATO-tagállamok költségvetései sorra döntik meg a fegyverkezési kiadások rekordjait, miközben a gyárak teljes kapacitáson, három műszakban működnek - számolt be róla a Financial Times elemzése.

Felpörgött a lőszergyártás Európában

Fotó: Zakhid.net

Az EU vezetői és a hadiipar szereplői egyetértenek abban, hogy az ukrajnai háború nem átmeneti helyzet, hanem egy hosszú távú biztonsági korszakváltás kezdete. A tagállamok célja, hogy ne csak a fronton harcoló ukrán erőket lássák el, hanem saját készleteiket is újra feltöltsék.

A legnagyobb beruházások a lőszergyártás terén zajlanak. Franciaország, Németország és Lengyelország hatalmas gyártókapacitás-növelést hajt végre, miközben Csehország és Szlovákia is kulcsszerepet vállal a robbanóanyagok és lövedékek előállításában.

Szakértők szerint a háború kezdete óta az európai lőszergyártás éves volumene több mint kétszeresére nőtt, és a cél, hogy a következő években ezt a szintet még tovább emeljék. Az iparban dolgozók száma is ugrásszerűen nő, ami a fegyvergyártás mellett a kapcsolódó szektorokat – például a logisztikát és a nyersanyag-kitermelést – is fellendíti.

