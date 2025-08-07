Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin elszólta magát: itt találkozhat Trumppal

Love Island

Szívszorító tragédia – gyászol a Love Island döntőse

57 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Yasmin Pettet, a Love Island döntőse, szomorú hírt osztott meg, miután szeretett macskája, Miaow Miaow elhunyt. A Love Island döntőse szívből jövő üzenettel búcsúzott kedvencétől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Love Islandgyászmacska

Yasmin Pettet szívet fájdító veszteséget élt át, amikor 11 évig vele élő macskája, Miaow Miaow rák következtében elhunyt. A tragédia még akkor történt, amikor Yasmin a műsort forgatta, és a szomorú hírt csak később tudta meg. A Love Island döntőse számára ez az időszak a gyász és a feldolgozás időszaka lett.

Love Island döntőse
A Love Island döntőse mély gyászban van, macskája elvesztése miatt. Fotó: Daily Mail

Gyász és emlékek a Love Island döntősénél

A Bors információi szerint a veszteség mély nyomot hagyott Yasmin életében, aki a műsor alatt is gyakran beszélt szeretett macskájáról. Bár a fájdalom nehéz időszakot jelent számára, a rajongók és a barátok támogatása segíti őt a gyász feldolgozásában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!