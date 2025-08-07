Szívszorító tragédia – gyászol a Love Island döntőse

Yasmin Pettet szívet fájdító veszteséget élt át, amikor 11 évig vele élő macskája, Miaow Miaow rák következtében elhunyt. A tragédia még akkor történt, amikor Yasmin a műsort forgatta, és a szomorú hírt csak később tudta meg. A Love Island döntőse számára ez az időszak a gyász és a feldolgozás időszaka lett.

A Love Island döntőse mély gyászban van, macskája elvesztése miatt. Fotó: Daily Mail

Gyász és emlékek a Love Island döntősénél

A Bors információi szerint a veszteség mély nyomot hagyott Yasmin életében, aki a műsor alatt is gyakran beszélt szeretett macskájáról. Bár a fájdalom nehéz időszakot jelent számára, a rajongók és a barátok támogatása segíti őt a gyász feldolgozásában.