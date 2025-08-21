Hírlevél

Újabb iskolai lövöldözés: rettegve barikádozták el magukat a diákok – videó

Tennessee egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, a Chattanoogai Egyetem került a figyelem középpontjába, miután lövöldözés történt a kampusz területén. A rendőrség hatalmas erőkkel vonult ki a helyszínre, miközben a diákok kétségbeesetten barikádozták el az ajtókat, hogy megvédjék magukat a szabadlábon lévő fegyverestől.
A beszámolók szerint a lövöldözés az Egyetemi Központban vagy a könyvtárban kezdődött. Az egyetem közössége riasztást kapott, amelyben a következő figyelmeztetés állt: „Fuss! Bújj el! Védekezz! Hamarosan további információk érkeznek.” A helyszíni képek és videók jelentős rendőri jelenlétről, valamint pánikban lévő diákokról tanúskodnak.

Pánik és barikádok a tantermekben

A diákok közül sokan a tantermekbe menekültek, és bútorokkal torlaszolták el az ajtókat. Egy felvételen látható, amint több hallgató közösen próbálja biztonságosabbá tenni a helyiséget. Egy egyetemi diák édesapja arról számolt be, hogy fia hallotta a lövéseket, és látta, ahogy a rendőrök a lövöldöző után kutattak. Egy másik felvételen egy hallgató arról beszél: „Csapdába estünk egy tanteremben, és ez már körülbelül 10 perce tart.”

Mit tudni a fegyveresről?

A rendőrség megerősítette, hogy a gyanúsított szökésben van, és továbbra is a környéken keresik. A hatóságok arra kérték a diákokat és az oktatókat, hogy maradjanak zárt helyen, amíg nem adnak ki újabb tájékoztatást. Egyelőre nem közöltek információkat arról, hányan sérülhettek meg a lövöldözés során.

