Brüsszelben elszabadult az erőszak: drasztikusan emelkedett a fegyveres támadások száma

A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap beszámolójában azt írta, hogy a brüsszeli ügyészség szerint aggodalomra ad okot az utcai verekedések utáni lövések, a fegyveres rablások, a kábítószerrel kapcsolatos erőszak számának növekedése a belga fővárosban. Julien Moinil brüsszeli ügyész szerint a nyári hetekben ez idáig feljegyezett húsz lövöldözés "épp hússzal több", mint amennyi a belga fővárosban megtörténhetne, azért kollégáival a nyomozóhatóságok jogköreinek megerősítését, további járőröző rendőröket és térfigyelő kamerák felszerelését kérte a belga kormánytól.

Julien Moinil brüsszeli ügyész szerint fel kell lépni a lövöldözések ellen. Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

Meg kell várnunk, amíg ártatlan civil áldozatai lesznek az utcai erőszaknak, mielőtt megkapjuk a szükséges erőforrásokat?

- fogalmazott az ügyész, majd elfogadhatatlannak nevezte, hogy bármely brüsszeli lakost eltalálhat egy eltévedt golyó.

A belga ügyész szerint szigorításokra van szükség a lövöldözések megakadályozása miatt

Elfogadhatatlan, hogy az emberek félnek Brüsszelben élni, dolgozni vagy egyszerűen csak autóval közlekedni. A brüsszeli ügyészség számos intézkedést tesz a fegyveres erőszak elleni küzdelem fokozása érdekében. Egyetlen elkövető sem érezheti úgy, hogy szabadon és büntetlenül tevékenykedhet, kockázatok és következmények nélkül

- fogalmazott. Julien Moinil közölte, hogy noha a rendkívül jövedelmező kábítószerkereskedelemhez köthető erőszak a leggyakoribb, tévedés lenne a lőfegyverekkel elkövetett támadásokat a drogkereskedők közötti háborúnak tekinteni. Elfordulnak fegyveres rablások, vagy "csúnyán elfajuló verekedések" is - tette hozzá a brüsszeli ügyész a napilap beszámolója szerint. Az Origo korábban közölt egy hasonló cikket, miszerint lövöldözés és verekedések Brüsszelben, komoly retorziót ígér a polgármester.