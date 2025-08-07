Brutális lövöldözés tört ki egy katonai bázison – kiderült, hogy ki a támadó

A támadás a 2. páncélosdandár harccsoport területén történt. A bázist azonnal lezárták, a beavatkozásban a katonai rendészet mellett a Liberty megyei sheriff hivatala is részt vett. A Fort Stewart hivatalos közlése szerint

mind az öt áldozat könnyebb sérülést szenvedett, elsősegélyben részesítették,

és a Winn katonai kórházba szállították őket további ellátásra.

Quornelius Radford

Fotó: Liberty County Sheriff's Office

A támaszpont először nem adott információkat az elkövetőről, csak kiemelték, hogy környezetére már nem jelent veszélyt, a bázis területén az aktív fenyegetés megszűnt.

A Fox News legfrissebb információi szerint

tettes a 28 éves Quornelius Radford, aki őrmesterként szolgált.

A hadsereg közlése szerint Jacksonville-ből, Floridából származik, és 2018 januárjában csatlakozott a hadsereghez, de soha nem vetették be. A lövöldözés után letartóztatták, és jelenleg előzetes letartóztatásban van. A férfi állítólag saját fegyvert használt a támadáshoz.

Brian Kemp, Georgia állam kormányzója az X-en közzétett üzenetében megrendítő tragédiának nevezte a történteket.

A Fort Stewart az állam délkeleti részén, Atlantától 362 kilométerre délkeletre, Savannah várostól pedig körülbelül 64 kilométerre délnyugatra található. Több ezer katona támaszpontja.

A támadót már korábban is letartóztatták

2025. május 18-án Radfordot letartóztatták ittas vezetés miatt. A férfi akkor azt mondta a helyszínelő rendőrnek, hogy azért hajtott át piroson áthajtott, mert ki kellett mennie a mosdóba.