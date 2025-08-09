Tömegmészárlást akadályoztak meg a repülőtéren

Lehetséges tömegmészárlást akadályoztak meg a floridai seriffhelyettesek. Az eset a Palm Beach Nemzetközi Repülőtéren történt, ahol egy férfi készült a lövöldözésre. A szemfüles szervek azonnal lecsaptak.
A 41 éves Michael Rodrigues kedden reggel érkezett meg a floridai reptér egyik lezárt parkolójába egy bérelt autóval. A NY POST információi szerint a hatóságok ekkor figyeltek fel a gyanús illetőre, aki a lövöldözésre készülve, kocsija mellett kezdett öltözködni.
A Palm Beach-i seriffhivatal emberei 7 óra 10 perckor közelítették meg a járművet. Először csak egy töltött tárat találtak a kesztyűtartóban, ezután fedezték fel a fegyverarzenált: két élesre töltött tárat, egy AR-15-ös félautomata fegyvert illetve több kést is lefoglaltak. A halálos fegyvert egy takaró alá rejtve találták meg. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, a helyi hatóságok nyomoznak az ügyben.