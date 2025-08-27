Halálos iskolai lövöldözés az Egyesült Államokban, rengeteg a sérült – videó

Súlyos incidens rázta meg Minneapolis déli részét szerda reggel: lövöldözés történt az Annunciation katolikus iskola és templom területén. A riasztás után nem sokkal, reggel fél kilenc után rendőrök és mentők lepték el a környéket.

Óriási erőkkel vonult ki a rendőrség a lövöldözés helyszínére - Fotó: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tim Walz, Minnesota kormányzója az X-en (korábbi Twitter) közölte:

Tájékoztattak a lövöldözésről az Annunciation katolikus iskolában, és folyamatosan frissítjük az információkat. Imádkozom a diákokért és tanárokért, akiknek az első tanítási hetét ez a borzalmas erőszak árnyékolta be.

Minneapolis mayor, law enforcement set to hold news conference in about 30 minutes after report of shooting at Catholic school. https://t.co/JgWtgmkLCf — NBC New York (@NBCNewYork) August 27, 2025

Úgy tudni, hogy két ember, és az elkövető meghalt, és 20 sebesült lehet.

Jacob Frey, Minneapolis polgármestere szintén reagált:

Figyelemmel kísérem a dél-minneapolisi erőszakról szóló híreket. Kapcsolatban vagyok a rendőrfőnökkel és a városi vészhelyzeti csapattal, minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy kezeljük a helyzetet. Kérjük, hagyjanak elég teret a hatóságoknak a beavatkozáshoz.

A templom mellett működő iskola óvodától nyolcadik osztályig fogad tanulókat, a diákok hétfőn tértek vissza a tanév első napjára. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az esetről, további információ későbbre várható – közli a FOX.

Trump is megszólalt

Donald Trump amerikai elnök teljes körű tájékoztatást kapott a lövöldözésről, és az FBI már intézkedik az ügyben.

„A Fehér Ház továbbra is figyelemmel kíséri ezt a szörnyű helyzetet” – írta közösségi oldalán Trump.

Halálos lövöldözések Minneapolisban

A Fox9 azt írja, hogy korábban egy nap alatt három ember halt meg és nyolcan megsérültek három külön lövöldözésben Minneapolisban. A rendőrség egyelőre nem tudja, hogy az esetek összefüggnek-e, gyanúsítottat még nem fogtak el.

A legfrissebb támadás szerda hajnalban történt a belvárosban, a Hennepin Avenue közelében. Egy férfit lelőttek, egy másik megsebesült. A lövöldöző gyalog menekült el.

Kedd este a Whittier negyedben is lövések dördültek: egy húszas éveiben járó férfi meghalt, egy másik megsérült.

Kedd délután pedig egy fegyveres nagy erejű puskával támadt a Clinton Avenue-n, ahol egy férfi meghalt és hatan megsérültek, közülük hárman súlyosan.