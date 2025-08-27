Hírlevél

Halálos iskolai lövöldözés az Egyesült Államokban, rengeteg a sérült – videó

Minneapolis

Halálos iskolai lövöldözés az Egyesült Államokban, rengeteg a sérült – videó

Három ember meghalt és további nyolc megsérült három különálló lövöldözésben Minneapolisban alig több mint fél nap alatt. A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy az esetek között van-e összefüggés – mindhárom ügyben nyomozás folyik, de eddig senkit nem vettek őrizetbe. Ezt követően történt egy újabb halálos lövöldözés egy keresztény iskolánál.
Súlyos incidens rázta meg Minneapolis déli részét szerda reggel: lövöldözés történt az Annunciation katolikus iskola és templom területén. A riasztás után nem sokkal, reggel fél kilenc után rendőrök és mentők lepték el a környéket.

lövöldözés, MINNEAPOLIS, MN - MAY 26: A police car drives by as protesters clash with police while demonstrating against the death of George Floyd outside the 3rd Precinct Police Precinct on May 26, 2020 in Minneapolis, Minnesota. Four Minneapolis police officers have been fired after a video taken by a bystander was posted on social media showing Floyd's neck being pinned to the ground by an officer as he repeatedly said, "I cant breathe". Floyd was later pronounced dead while in police custody after being transported to Hennepin County Medical Center. Stephen Maturen/Getty Images/AFP (Photo by Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Óriási erőkkel vonult ki a rendőrség a lövöldözés helyszínére - Fotó: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tim Walz, Minnesota kormányzója az X-en (korábbi Twitter) közölte: 

Tájékoztattak a lövöldözésről az Annunciation katolikus iskolában, és folyamatosan frissítjük az információkat. Imádkozom a diákokért és tanárokért, akiknek az első tanítási hetét ez a borzalmas erőszak árnyékolta be.

Úgy tudni, hogy két ember, és az elkövető meghalt, és 20 sebesült lehet.

Jacob Frey, Minneapolis polgármestere szintén reagált: 

Figyelemmel kísérem a dél-minneapolisi erőszakról szóló híreket. Kapcsolatban vagyok a rendőrfőnökkel és a városi vészhelyzeti csapattal, minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy kezeljük a helyzetet. Kérjük, hagyjanak elég teret a hatóságoknak a beavatkozáshoz.

A templom mellett működő iskola óvodától nyolcadik osztályig fogad tanulókat, a diákok hétfőn tértek vissza a tanév első napjára. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az esetről, további információ későbbre várható – közli a FOX.

Trump is megszólalt

Donald Trump amerikai elnök teljes körű tájékoztatást kapott a lövöldözésről, és az FBI már intézkedik az ügyben.

„A Fehér Ház továbbra is figyelemmel kíséri ezt a szörnyű helyzetet” – írta közösségi oldalán Trump.

Halálos lövöldözések Minneapolisban

A Fox9 azt írja, hogy korábban egy nap alatt három ember halt meg és nyolcan megsérültek három külön lövöldözésben Minneapolisban. A rendőrség egyelőre nem tudja, hogy az esetek összefüggnek-e, gyanúsítottat még nem fogtak el.

A legfrissebb támadás szerda hajnalban történt a belvárosban, a Hennepin Avenue közelében. Egy férfit lelőttek, egy másik megsebesült. A lövöldöző gyalog menekült el.

Kedd este a Whittier negyedben is lövések dördültek: egy húszas éveiben járó férfi meghalt, egy másik megsérült.

Kedd délután pedig egy fegyveres nagy erejű puskával támadt a Clinton Avenue-n, ahol egy férfi meghalt és hatan megsérültek, közülük hárman súlyosan.

A város rendőrfőnöke szerint „elfogadhatatlan” a városban tapasztalható erőszakhullám. A nyomozás mindhárom ügyben folyik.

Az Origo korábban összeszedte az Egyesült Államok leghalálosabb iskolai lövöldözéseit.

 

