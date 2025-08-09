Elszabadult a káosz Amerikában – lövöldözés volt a Times Square-en

A lövöldözés helyi idő szerint hajnali 1:20-kor történt, és rövid időn belül rendőri egységek lepték el a Times Square környékét.

Brutális lövöldözés volt New York városában, a híres Times Square-en (illusztráció) Fotó: Harrison Haines/pexels

Lövöldözés a Times Square-en

Szombat hajnalban lövöldözés tört ki a New York-i Times Square-en, amelyben három ember megsebesült – közölte a New York-i rendőrség az ABC News információi szerint,

A lövések helyi idő szerint hajnali 1:20-kor, magyar idő szerint reggel 07:20-kor dördültek el. A rendőrség rövid időn belül a helyszínre ért, körülvett egy járművet, és őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt.

Three people shot after teen gunman opens fire in Times Square, sparking chaos in tourist hotspot https://t.co/l45VdQuQmG pic.twitter.com/Bk09cwjMyo — New York Post (@nypost) August 9, 2025

A közösségi médiában megjelent videókon látszik, ahogy az emberek pánikszerűen elmenekülnek, miközben rendőrök és mentősök látják el a földön fekvő sebesülteket. A sérülteket kórházba vitték, a hatóságok szerint állapotuk nem életveszélyes.