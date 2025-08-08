Döbbenetes: Lukasenko bejelentette, nem lesz többet elnök!

Lukasenko, aki 1994 óta megszakítás nélkül vezeti Fehéroroszországot, most először mondta ki nyíltan: nem akar újraindulni az elnöki tisztségért. A Belorusz Elnöki Hivatal hivatalos közlése szerint a nyilatkozat a Time magazinnak adott interjúban hangzott el, amelyet a hivatal honlapja is idéz.

Csak azt szeretném, hogy az utódom ne romboljon le mindent azonnal, hanem ahogy én tettem: a meglévő alapokra építve, erős vállakra támaszkodva, nyugodtan, evolúciós módon fejlessze az országot – ne legyen forradalmi összeomlás – fogalmazott Lukasenko a leendő elnökkel kapcsolatban.

Az interjúban külön kitért arra is, hogy legkisebb fia, Mikola nem lesz az utódja. A fiatal fiú éveken át gyakran jelent meg apja oldalán hivatalos rendezvényeken, sokan már évek óta találgatták, hogy vajon őt készítik-e fel a hatalom átvételére.

Lukasenko jelenleg hetedik elnöki ciklusát tölti, miután idén márciusban ismét hivatalba lépett. A 2020-as elnökválasztás után hatalmas tüntetések rázták meg az országot, miután az ellenzék és több nemzetközi megfigyelő is csalásra gyanakodott a választás körülményei miatt.

Tavaly augusztusban Lukasenko már utalt arra, hogy nem marad örökké hivatalban, amikor azt mondta: „szokjatok hozzá, hogy az országnak új elnöke lesz”.

Mostani bejelentése újabb jele lehet annak, hogy a belorusz politikai korszakváltás közeledik – bár hogy mikor és hogyan történik meg a hatalomátadás, az egyelőre rejtély. Azt viszont egyre többen találgatják, vajon ki lehet az utód, és merre viszi majd Fehéroroszországot – összegezte a Kommersant.