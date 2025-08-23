Macron női ruhában vonaglik – így még nem láttunk háborús uszítót

Ki gondolta volna, hogy egyszer eljön a pillanat, amikor Emmanuel Macron nem háborús retorika, nem fegyverszállítmányok, hanem fodros szoknya és ügyetlen mozdulatok révén kerül reflektorfénybe? Donald Trump pedig ott állt mellette, mintha mindig is ez lett volna a sorsa: vezényelni, irányítani, és egyetlen mozdulattal megmutatni, ki a főnök.

Macron és felesége. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Trump táncoltatta meg Macront

A közönség egyszerre kacagott és szörnyülködött, ahogy a francia elnök vonaglott, miközben Trump könnyed léptekkel vitte a ritmust. Ez volt a nagy pillanat: a háborús retorika bajnoka most tényleg táncolt – csak éppen nem a saját zenéjére.

És most jön a csavar: mindez csupán egy mesterséges intelligencia szüleménye. Macron a valóságban nem húzott női ruhát, és nem Trump keze alatt vergődött – de sokak szerint így is tökéletesen mutatja, hogyan néz ki a francia elnök politikája.