Rendkívüli

Megroggyant az M7-es, baleset miatt hatalmas a torlódás

Macron elnök

Macron női ruhában vonaglik – így még nem láttunk háborús uszítót

A francia elnök, a háborús retorika bajnoka, most egészen más szerepben bukkant fel: fodros szoknyában, tánclépésekben botladozva Donald Trump mellett. A jelenet egyszerre komikus és kínos, hiszen Macron még soha nem tűnt ennyire kiszolgáltatottnak. Csakhogy mindez nem valóság, hanem egy AI-videó szatirikus görbe tükre.
Macron elnökmesterséges intelligenciatáncDonald Trump

Ki gondolta volna, hogy egyszer eljön a pillanat, amikor Emmanuel Macron nem háborús retorika, nem fegyverszállítmányok, hanem fodros szoknya és ügyetlen mozdulatok révén kerül reflektorfénybe? Donald Trump pedig ott állt mellette, mintha mindig is ez lett volna a sorsa: vezényelni, irányítani, és egyetlen mozdulattal megmutatni, ki a főnök.

Macron
Macron és felesége. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Trump táncoltatta meg Macront

A közönség egyszerre kacagott és szörnyülködött, ahogy a francia elnök vonaglott, miközben Trump könnyed léptekkel vitte a ritmust. Ez volt a nagy pillanat: a háborús retorika bajnoka most tényleg táncolt – csak éppen nem a saját zenéjére.

És most jön a csavar: mindez csupán egy mesterséges intelligencia szüleménye. Macron a valóságban nem húzott női ruhát, és nem Trump keze alatt vergődött – de sokak szerint így is tökéletesen mutatja, hogyan néz ki a francia elnök politikája.

 

