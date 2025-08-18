Macron így könyörög Trumpnak, hogy végre küldje be Európát is a pályára

Trump a megbeszélés elején Zelenszkijhez fordulva hozzátette: „Olyan érzésem van, hogy Ön és Putyin elnök végül dűlőre juttok. Ez egy olyan döntés, amelyet csak Zelenszkij elnök és az ukrán nép hozhat meg, Putyin elnökkel együtt. Úgy gondolom, nagyon jó dolgok fognak ebből kisülni.”

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy egy háromoldalú csúcstalálkozó előkészítése is folyamatban van közte, Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között. „Szerintem ez inkább idő kérdése, nem pedig azé, hogy sor kerül-e rá” – mondta, jelezve: a mai megbeszélések után felhívja Putyint, hogy egyeztessen a részletekről.

A háttérben egy kompromisszumos megoldás körvonalazódik: olyan biztonsági garanciák Ukrajnának, amelyek védelmet nyújtanak, ugyanakkor nem nyitják meg az utat a NATO-tagság felé – ami Moszkva számára régóta elfogadhatatlan. Trump különmegbízottja, Steve Witkoff szerint ezek a garanciák „az ötödik cikkelyhez hasonló védelmet” nyújthatnának.

Mindeközben Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta: Európa nem maradhat ki a folyamatból. „Úgy vélem, a folytatásban egy négyoldalú találkozóra lesz szükség. Amikor biztonsági garanciákról beszélünk, valójában az egész európai kontinens biztonságáról beszélünk” – fogalmazott.

Trump részéről egyelőre nem látszik nyitottság Macron javaslatára, de a francia elnök szavai emlékeztetnek arra, hogy a mai tárgyalások tétje nemcsak Ukrajna jövője, hanem Európa geopolitikai szerepe is.