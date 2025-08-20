Nagyivók, figyelem, új infók derültek ki a néma gyilkosról!

A probléma különösen veszélyes, mert sokáig tünetmentes maradhat, ezért is nevezik a „néma gyilkosnak”. Az Amerikai Szív Szövetség (AHA), az Amerikai Kardiológiai Kollégium (ACC) és további 11 egészségügyi szervezet közösen tette közzé az új irányelveket, amelyek az eddigi 2017-es ajánlásokat váltják fel – írja a Fox News. A szakértők kiemelik, hogy a magas vérnyomás kezelésében már nem elegendő az általános „egy méret mindenkinek” megközelítés.

Az alkohol csökkentése és a korai gyógyszeres kezelés segít a magas vérnyomás kezelésében

Fotó: Kardioközpont-Prima Medica

Az új PREVENT-modell személyre szabott kockázatbecslést tesz lehetővé, amely nemcsak a vérnyomásértékeket, hanem a koleszterinszintet, a veseműködést, az anyagcsere-problémákat és a földrajzi sajátosságokat is figyelembe veszi.

Magas vérnyomás és az alkoholfogyasztás kapcsolata

Az egyik legnagyobb változás az, hogy a korábbi „mérsékelt alkoholfogyasztás” ajánlás helyett most a teljes alkoholmegvonást javasolják. A szakértők szerint azoknak, akik mégis fogyasztanak alkoholt, a nőknek napi egy, a férfiaknak pedig napi két italnál kevesebbet ajánlott inni. Azonban a „nulla alkoholfogyasztás” számít ideálisnak a magas vérnyomás megelőzésében és kezelésében.

A magas vérnyomás kezelésében továbbra is fontos szerepe van az életmódbeli tényezőknek:

sóbevitel csökkentése 2300 mg-ról 1500 mg-ra,

testsúly 5%-os mérséklése túlsúly esetén,

rendszeres testmozgás,

egészséges étrend, amely sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát, hüvelyest, diófélét és halat tartalmaz

Az új ajánlások kitérnek a terhesség alatti vérnyomáskezelés fontosságára is, amely kulcsfontosságú az anyák és a magzatok védelmében.