Fordulat a magdeburgi terrortámadás ügyében: 8 oldalban vallott a támadó

A magdeburgi támadó, Taleb A., aki 2024. december 20-án egy autóval áthajtott a magdeburgi karácsonyi vásáron, és hat ember életét oltotta ki, újra a hírek középpontjába került. Egy, a börtönből küldött kézzel írott levele állítólag részletesen ismerteti a támadás hátterét, valamint újabb erőszakos kijelentéseket tartalmaz. A hatóságok szerint a dokumentum hitelesnek tűnik, és további vizsgálatok tárgyát képezi.

A magdeburgi támadó nyolcoldalas levelet írt a börtönből. Fotó: Bild

Magdeburgi támadó: levélben részletezte a merénylet okait és további terveit

A kiszivárgott levélben Taleb A. saját magát áldozatként mutatja be, és több korábbi sérelmét is részletezi – köztük egy kölni bírósági ítéletet, amit elveszített, valamint egy állítólagos USB-lopási ügyet, amelyet szerinte nem vizsgáltak ki megfelelően. A szöveg tanúsága szerint ezek az események mélyen radikalizálták, és állítólag részben ezek miatt döntött az erőszak mellett. A Bild információi szerint egyes részekben újabb támadásokról is ír, amelyeket végül nem hajtott végre.