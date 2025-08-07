Magyarország is bevándorló ország lesz?

A legfontosabb bel- és világpolitikai események elemzése mellett ezen a héten is különleges, sehol másutt nem látható videók és témák a Politikai Hobbistában. Többek között:

10 év múlva a nyugati határainkat is védeni kell majd - mondta Orbán Viktor az MCC Feszten. Erre fel Panyi Szabolcs „újságíró” (ügynök?) rögtön kreált is egy hamis történetet, manipulált számokkal.

Sydney Sweeny génjei/farmere egész Amerikát lázban tartják; pár napra még a Trump-ellenes hisztériát is háttérbe tudta szorítani.

Nem baj, ha valaki nem tér be az iszlámba; fizessen adót és nem ölik meg. Kivéve, ha nő és jogokat követel magának.

Már nemcsak Európa nagyvárosai estek el, de az ausztráliai Sydney is.

Új-Zélandon viszont megjelent a remény.

Egy olasz képviselőnek köszönhetően az Európa Parlamentben is felcsillant.