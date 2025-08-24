Ezzel a 15 étellel méregtelenítse máját

A máj nem csak a fizikai méreteit tekintve legnagyobb belső szervünk, hanem számos funkciót lát el, támogatva más belső szerveink működését – írja a Jutarnji hírportál életmóddal foglalkozó aloldala. A máj végzi az epe kiválasztását, ami elengedhetetlen a zsírok emésztéséhez, de a máj végzi néhány alapvető vitamin és ásványi anyag, például a vas tárolását. Legfontosabb szerepe azonban a szervezet méregtelenítése, amely feladatát akkor tudja jól ellátni, ha kerüljük, hogy túlterheljük túl sok alkohol, szénsavas italok, és egészségtelen ételek bevitelével.

Sok élelmiszerrel védhető a máj, ami az emberi test egyik legfontosabb szerve (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Májvédelem: ezeket fogyassza érte

Bár a méregtelenítésnek mindig óvatosan, körültekintően érdemes nekiállani, van néhány olyan élelmiszer, amikkel nemigen tévedhetünk nagyot. A lap összeállításában 15 olyan élelmiszert mutat be, melyeket fogyasztva illetve használva sokat tehetünk májunk egészségének megőrzéséért.

1. Granulált görögszénamag

A görögszéna a hüvelyesek családjába tartozó növény, zúzott magvait már a perzsák is használták emésztőrendszeri problémák kezelésére. Nevével ellentétben Ázsiából származik, magas vitamin- és ásványianyag-tartalma miatt fogyasztása különösen vérszegénység esetén ajánlott. Ismert májvédő hatása is, túlzott alkoholfogyasztás, esetleg májproblémák esetén hatékonyan vesz részt a sérült májszövetek regenerációjában. A májat mint szervet alapvetően az egészséges működésre ösztönzi.

2. Máriatövis

A máriatövis számos gyógyhatással rendelkezik a szilimarinnak köszönhetően, amely egy flavonolignánokból álló úgynevezett komplex, hatékony gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatással bír. A szilimarin felelős a májban lévő hepatociták sejtmembránjainak stabilizálásáért. Ezáltal védi a májat a toxinoktól és erősíti természetes regenerációs képességét. Szinte minden májbetegség esetén alkalmazható.

3. Almaecet

Az egyik legjobb természetes májméregtelenítő gyógymód az almaecet, amelyet közvetlenül étkezés előtt fogyasztva segíti a zsírok lebontását, ezáltal gyorsítja az anyagcserét. Egy evőkanál almaecetet egy pohár vízhez kell adni, és a keveréket étkezés előtt meginni, legfeljebb napont három alkalommal. Fogyasztása különösen főétkezés előtt ajánlott. Az Infection Control and Hospital Epidemiology című folyóiratban megjelent tanulmányban közölt kutatási eredmények megerősítik, hogy az almaecet antibakteriális, gombaellenes, antiszeptikus és vírusellenes tulajdonságokkal rendelkezik, ezzel hozzájárulhat a máj méregtelenítéséhez.