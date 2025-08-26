Három 100 milliót érő műalkotás váratlan helyen bukkant elő!

Bukarestben izgalmas kiállítást nyitottak, ahol három eddig ismeretlen avantgárd művet mutatnak be a nagyközönségnek. 2023-ban, egy költözés során, három ismeretlen Malevich festményt találtak egy izraeli nyugdíjas, Eva Levando matraca alatt – mondta el Yaniv Cohen, a bukaresti székhelyű izraeli üzletember, aki a művek tulajdonosa.” - írja a BBC.

Három ismeretlen Malevich festmény került elő egy izraeli nyugdíjas otthonából

Fotó: BBC

Szakértői vélemények a Malevich festményekkel kapcsolatban

A Malevich festmények hitelessége továbbra is vita tárgya a művészeti világban. Konstantin Akinsha, ukrán–amerikai művészettörténész szerint a három bukaresti kiállított műről hiányoznak a dokumentált források, amelyek közvetlenül a művész stúdiójához kötnék őket.

Bár Yaniv Cohen, a festmények tulajdonosa, bemutatott bizonyítékokat a stílus és technika alapján, a laboratóriumi vizsgálatok csak az anyagok korát igazolták, de nem bizonyították, hogy Malevich festette a képeket.

Ha valóban autentikusak, a Malevich festmények piaci értéke meghaladhatja a 116 millió eurót (47,5 milliárd forint). Yaniv Cohen szerint a festmények jelenlegi kiállítása elsősorban a nyilvánosság érdeklődését szolgálja, és nem szándékozik azokat eladni.