A mangó és a cukorbetegség: valóban kerülni kell, vagy jót is tehet?

Az indiai klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a mangó mértékletes fogyasztása akár jótékony is lehet 2-es típusú cukorbetegek számára.

Mangók az egyik indiai piacon

Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

Egy 95 fős tanulmányban három népszerű mangófajta (Safeda, Dasheri, Langra) kisebb vagy hasonló vércukorszint-emelkedést okozott, mint a fehér kenyér.

Egy másik, 8 hetes kutatásban azok a cukorbetegek, akik reggelijükben a kenyeret mangóra cserélték, javuló vércukorértékeket, csökkenő testsúlyt és jobb anyagcsere-mutatókat értek el – írja a BBC.

A mangó kalóriaértéke

A szakértők hangsúlyozzák a mértékletességet: például egy kis adag mangó (kb. 250 g) kalóriaértékét érdemes a napi szénhidrátbevitellel összehangolni, és nem szabad más szénhidrátokkal egy időben fogyasztani. A mangó nem csak táplálék, hanem kulturális jelképe is India életének, és most már a tudomány is egyre inkább pozitív fényben látja ezt a „gyümölcsök királyát”.