A mangó és a cukorbetegség: valóban kerülni kell, vagy jót is tehet?

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Indiában a mangó a nyár egyik legkedveltebb gyümölcse, ám sok cukorbetegben felmerül a kérdés: fogyaszthatják-e? Egy mumbai diabetológus, Dr. Rahul Baxi szerint a mangóról szóló tévhitek gyakran túlzóak: egyesek úgy vélik, teljesen tilos, míg mások azt remélik, hogy a mangó „gyógyítja” a cukorbetegséget.
mangócukorbetegségIndia

Az indiai klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a mangó mértékletes fogyasztása akár jótékony is lehet 2-es típusú cukorbetegek számára.

Mangoes are displayed at a stall during the second edition of the Indian Mango Festival (Hamba Exhibition) at Souq Waqif in Doha on June 12, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP), mangó
Mangók az egyik indiai piacon
Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

Egy 95 fős tanulmányban három népszerű mangófajta (Safeda, Dasheri, Langra) kisebb vagy hasonló vércukorszint-emelkedést okozott, mint a fehér kenyér. 

Egy másik, 8 hetes kutatásban azok a cukorbetegek, akik reggelijükben a kenyeret mangóra cserélték, javuló vércukorértékeket, csökkenő testsúlyt és jobb anyagcsere-mutatókat értek el – írja a BBC.

A mangó kalóriaértéke

A szakértők hangsúlyozzák a mértékletességet: például egy kis adag mangó (kb. 250 g) kalóriaértékét érdemes a napi szénhidrátbevitellel összehangolni, és nem szabad más szénhidrátokkal egy időben fogyasztani. A mangó nem csak táplálék, hanem kulturális jelképe is India életének, és most már a tudomány is egyre inkább pozitív fényben látja ezt a „gyümölcsök királyát”.

 

