66 éves rejtély oldódott meg az Antarktiszon

Több mint hat évtizednyi bizonytalanság után a Brit Antarktiszi Felmérés (BAS) tudósai megerősítették: a most visszahúzódó gleccser felszínén talált maradvány Dennis „Tink” Bellhez tartozik. A fiatal brit rádiós és meteorológus 1959. július 26-án tűnt el az Antarktisz-félsziget közelében, amikor körülbelül 30 métert zuhant a jégbe egy felmérési munka közben.

Maradványokat találtak az Antarktiszon - illusztráció

Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU

A helyszínen a kutatók személyes tárgyakat is találtak, köztük felszerelési eszközöket, amelyek segítették az azonosítást. A DNS-vizsgálat végleg megerősítette, hogy a holttest valóban Bellé.

A maradvány megtalálása segített lezárni a család gyászát

Bell testvére, David elmondta, hogy a felfedezés egyszerre volt sokkoló és megnyugtató számukra.

„Dennis a hősöm volt – bármihez hozzá tudott nyúlni, gépeket szerelt, fotózott, rádiót épített. Az, hogy hazahoztuk, segített feldolgozni a veszteséget”

– mondta.

A tragédia annak idején nagy veszteség volt a brit expedíciós közösség számára, most azonban a maradvány megtalálása nemcsak a család, hanem a tudományos világ számára is fontos történelmi pillanatot jelent.