DNS-vizsgálatnak vetették alá a Mária-szobor vérkönnyeit, az eredmény mindenkit meglepett

Közel tíz éve a világ minden tájáról áhítatos hívők özönlenek egy hangulatos olasz kisvárosba, egy sokak szerint csodának tartott jelenség miatt, hogy láthassák a vérkönnyeket hullató Szűz Mária-szobrot. A legújabb tudományos vizsgálatok azonban kevésbé mennyei magyarázatot sugallnak − írja a DailyStar.

Közel tíz éve zarándokolnak a hívők a Mária-szoborhoz, de most úgy tűnik, megfejtették a titkát

Fotó: X

Gondviselője, Gisella Cardia állítása szerint a szobor nemcsak vérkönnyeket hullajtott, hanem üzeneteket és látomásokat is közvetített neki. Minden hónap harmadik napján a zarándokok egy domboldalon álló szentélyben gyűltek össze, ahol a szobor kék üvegben volt elhelyezve, jóslatokat fogadott és alkalmanként részt vett az úgynevezett csodás lakomákon.

Cardia azt is állította, hogy a Madonna egyszer pizzát, gnocchit és nyulat szaporított, hogy több mint egy tucat embert tápláljon – ez az állítás tovább táplálta a hívők szenvedélyét.

A szobor eredete szerény volt. Cardia egy zarándoklat során szerezte meg Bosznia-Hercegovinában, Medjugorjében, egy városban, amely híres a jelentett jelenésekről, írja az Express.

Röviddel ezután, állítása szerint, a szobor természetfeletti jeleket kezdett mutatni – leginkább azt, hogy vérszerű folyadék csordult ki a szeméből. Sok hívő számára ez az isteni beavatkozás bizonyítéka volt.

A szobor hitelességét azonban továbbra is kétségek övezték. Néhány helyi lakos azt suttogta, hogy a hatást sertésvérrel szimulálták, mások pedig azzal vádolták Cardia-t, hogy személyes haszonszerzés céljából használja ki a hitet.

A feszültség két évvel ezelőtt érte el a tetőpontját, amikor a helyiek magánnyomozót fogadtak, hogy vizsgálja meg Cardia állításait.

A nyomozás végül arra késztette az ügyészeket és az olasz katonai rendőrséget, hogy beavatkozzanak.

2025 februárjában az ügy döntő fordulatot vett.

Az olasz Corriere della Sera újság szerint a vörös anyag DNS-vizsgálata megdöbbentő felfedezést hozott: nem állatoktól származik, hanem magától Cardia-tól.



Az eredmények arra utalnak, hogy a folyadék valójában a nő saját vére volt, ami komoly kérdéseket vet fel az évek óta állítólagos isteni eseményekkel kapcsolatban.

Achille Cohen-Tavor főnyomozó „áttörésnek a hit és a csalás elválasztásában” nevezte az eredményt, bár nem merte azt mondani, hogy az ügy megoldódott.