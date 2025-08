Ez történt valójában Marilyn Monroe-val? 63 évvel a halála után derülhet fény az igazságra

Anne Soon Choi új könyve Dr. Thomas Noguchi boncolási jegyzőkönyve alapján mutatja be Marilyn Monroe halálának részleteit. A hivatalos jelentés öngyilkosságot állapított meg, de a dokumentumban több ellentmondás is szerepel, amelyek azóta is táplálják a pletykákat és összeesküvés-elméleteket.

Marilyn Monroe Fotó: Frank Worth / ZUMA Wire

Marilyn Monroe rejtélyes halála

1962. augusztus 4-én holtan találták Marilyn Monroe-t otthonában. A hivatalos verzió szerint gyógyszer-túladagolás okozta a halálát. Dr. Thomas Noguchi, az esettel megbízott halottkém részletes boncolást végzett a testén.

Nem talált tűszúrásokat, viszont friss zúzódásokat és cianózist észlelt.

A boncolás eredménye szerint valóban túladagolás történt, amit Monroe mentális állapota és öngyilkossági múltja is alátámasztott. Ennek ellenére nem készült teljes toxikológiai vizsgálat, mivel a fő toxikológus elégségesnek találta a gyógyszerszintet.

Noguchit ez később nyugtalanította. Felmerült benne a kérdés:

lehet, hogy Monroe-t megölték, és ő akaratlanul is része lett egy eltussolásnak?

Marilyn Monroe és férje, Joe DiMaggio Fotó: AFP

A pletykákból összeesküvés-elméletek lettek

A halála körüli kételyek gyorsan elterjedtek. A Kennedy fivérekkel való feltételezett kapcsolatai, a hiányos vizsgálat és a sejtelmes körülmények miatt a történet hamar összeesküvés-elméletek tárgya lett.

A CIA-t is emlegették, és sokan azóta sem hiszik el, hogy Marilyn Monroe önként vetett véget életének. Anne Soon Choi könyve ezeket a részleteket Dr. Noguchi hivatalos jegyzőkönyve alapján mutatja be, új fényt vetve egy máig nyugtalanító halálesetre.

Fotó: Frank Worth / ZUMA Wire

Az eredeti cikk az Daily Express oldalán jelent meg.