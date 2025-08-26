Hírlevél

Rendkívüli

Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

tűzvész

Ilyen még nem volt: a költségvetési vita közben leégett a parlament

Kedd hajnalban hatalmas tűz ütött ki a Marshall-szigetek fővárosában, amely teljesen elpusztította a parlamenti épületet. A Marshall-szigetek parlamentje a lángok martaléka lett, miközben a költségvetési vita zajlott. Bár személyi sérülés nem történt, a törvényhozás könyvtára és az iratok is megsemmisültek.
tűzvészépületparlament

A Marshall-szigetek parlamentje teljesen leégett kedd hajnalban, amikor tűz ütött ki a törvényhozás épületében. A lángok egy költségvetési vita idején csaptak fel. Az oltást erős szél és a tűzoltók hiányos felszereltsége is nehezítette.

Marshall-szigetek
Leégett a Marshall-szigetek parlamentje - Forrás: X

Mi okozta a Marshall-szigetek parlamentjének tűzvészét?

Szemtanúk szerint a tűz az épület mellett parkoló teherautóból indult, majd gyorsan átterjedt a törvényhozásra. A parlament könyvtára, valamint a hivatalos iratok is odavesztek.

Egy korábbi esetet is megírt az Origo, a libériai parlament 2024. decemberében gyulladt ki, míg a romániai parlamentet tavaly szeptemberben gyújtották fel.

 

