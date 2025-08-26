Ilyen még nem volt: a költségvetési vita közben leégett a parlament

A Marshall-szigetek parlamentje teljesen leégett kedd hajnalban, amikor tűz ütött ki a törvényhozás épületében. A lángok egy költségvetési vita idején csaptak fel. Az oltást erős szél és a tűzoltók hiányos felszereltsége is nehezítette.

⚡️🇲🇭 A fire has destroyed the Marshall Islands parliament building in Majuro, wiping out its records and library.



Officials say the blaze may have started in a nearby container trailer. Leaders are preparing to relocate as locals describe the nation as “in shock.” pic.twitter.com/ISKjNXYGX3 — Intel Net (@IntelNet0) August 26, 2025

Mi okozta a Marshall-szigetek parlamentjének tűzvészét?

Szemtanúk szerint a tűz az épület mellett parkoló teherautóból indult, majd gyorsan átterjedt a törvényhozásra. A parlament könyvtára, valamint a hivatalos iratok is odavesztek.

Marshall Islands Nitjela or Parliament burned to the ground last night in Majuro. No explanation so far.https://t.co/SoBMux8yuQ pic.twitter.com/l0YzLhBIqL — Michael Field (@MichaelFieldNZ) August 25, 2025

Egy korábbi esetet is megírt az Origo, a libériai parlament 2024. decemberében gyulladt ki, míg a romániai parlamentet tavaly szeptemberben gyújtották fel.