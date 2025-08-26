Ilyen még nem volt: a költségvetési vita közben leégett a parlament

A Marshall-szigetek parlamentje teljesen leégett kedd hajnalban, amikor tűz ütött ki a törvényhozás épületében. A lángok egy költségvetési vita idején csaptak fel. Az oltást erős szél és a tűzoltók hiányos felszereltsége is nehezítette.
Szemtanúk szerint a tűz az épület mellett parkoló teherautóból indult, majd gyorsan átterjedt a törvényhozásra. A parlament könyvtára, valamint a hivatalos iratok is odavesztek.
Egy korábbi esetet is megírt az Origo, a libériai parlament 2024. decemberében gyulladt ki, míg a romániai parlamentet tavaly szeptemberben gyújtották fel.