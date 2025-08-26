Újabb népszerű italról derült ki, hogy ártalmas

A maté italok mára trendi frissítők lettek, sokan úgy gondolják, hogy egészségesebbek a hagyományos üdítőknél. Conny Schwiete, a Svájci Dentálhigiénikusok Szövetségének elnöke azonban arra figyelmeztet, hogy ezek az italok komoly károkat okozhatnak a fogakban.

maté italok savas és cukros összetevői roncsolják a fogzománcot forrás: illusztráció/unplash

A maté italok savas és cukros hatása gyorsítja a fogszuvasodást

A szakértő szerint a fiatalok körében egyre romlik a fogak állapota, amit nagyrészt a cukros és savas italok – például a kóla, energiaitalok és maté italok – okoznak. A cukor táplálja a baktériumokat, amelyek savat termelnek, ez a sav pedig felpuhítja a fogzománcot és elősegíti a szuvasodást.

Sokan gondtalanul fogyasztják a maté italokat, mert azt hiszik, hogy egészségesek. Ám a legtöbb változat magas cukortartalommal bír, így hasonlóan káros, mint a hagyományos üdítők. Ráadásul a természetes édesítőszerek – például az agavészirup – sem jelentenek védelmet.

Felmerül a kérdés: vajon a cukormentes, Zero változatok megoldást nyújtanak? A válasz: nem. Bár ezek nem tartalmaznak cukrot, a magas savtartalom ugyanúgy károsítja a fogakat, és elősegíti a zománceróziót.

A maté italok egészségügyi hatásairól korábban már részletesen írtunk.