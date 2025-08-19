Beismerte: ő adta el a halálos kábítószert Matthew Perrynek

Megállapodás született a tárgyalás előtt: Jasveen Sangha, akit a sajtó a „ketamin királynőként” emleget, elismerte felelősségét Matthew Perry halála miatt. A színész halálához vezető kábítószer-ügyben öt vádpontban vallotta magát bűnösnek a nő.

Matthew Perry halála – a "ketamin királynő" is bűnösnek vallotta magát

Matthew Perry halála

Matthew Perry halála

A színész 2023 októberében, 54 évesen hunyt el, amikor asszisztense holtan találta otthonában. A nyomozás során kiderült, hogy Matthew Perry halálát kábítószer, egészen pontosan ketamin okozhatta. Jasveen Sangha, akit Los Angelesben a „ketamin királynőként” emlegetnek, most beismerte: ő adta el a végzetes adagot.

Sangha a tárgyalás előtt döntött úgy, hogy megváltoztatja álláspontját, és bűnösnek vallja magát. Ezzel elkerüli a szeptember 23-ra halasztott bírósági eljárást.

A „ketamin királynő” egyezsége

A 42 éves Sangha 2024 augusztusa óta őrizetben van. Korábban folyamatosan ártatlanságát hangoztatta, ám most öt vádpontban ismerte el bűnösségét:

egy rendbeli „kábítószerrel kapcsolatos hely fenntartása”, három rendbeli ketamin terjesztése, valamint egy rendbeli olyan ketamin terjesztése, amely halált vagy súlyos sérülést okozott.

A vádak súlyos következményekkel járhatnak.

A „kábítószerrel kapcsolatos hely fenntartása” önmagában akár 20 év börtönnel büntethető. Az egyes ketaminterjesztési vádpontok mind 10 éves, míg a halált okozó terjesztés 15 éves maximális büntetéssel fenyeget.

Sangha volt az utolsó az öt vádlott közül, aki Matthew Perry halála kapcsán bűnösnek vallotta magát vagy egyezséget kötött – írja a The Sun.