Beismerte: ő adta el a halálos kábítószert Matthew Perrynek

Sokkoló fordulat! A Matthew Perry halála körüli perben a „ketamin királynőként” emlegetett Jasveen Sangha hirtelen megváltoztatta vallomását. A színész tragédiájához köthető kábítószer-ügyben most már bűnösnek vallotta magát.
Matthew Perryketaminszínészszínész halál

Megállapodás született a tárgyalás előtt: Jasveen Sangha, akit a sajtó a „ketamin királynőként” emleget, elismerte felelősségét Matthew Perry halála miatt. A színész halálához vezető kábítószer-ügyben öt vádpontban vallotta magát bűnösnek a nő.

Matthew Perry halála
Matthew Perry halála – a "ketamin királynő" is bűnösnek vallotta magát
Fotó: AFP or licensors/(FILES) Actor Matthew Perry arrives at the Los Angeles premiere of 17 Again at the Grauman's Chinese Theater in Hollywood, California, April 14, 2009. Matthew Perry, one of the stars of smash hit TV sitcom "Friends," has been found dead at his home, US media reported Saturday October 28. He was 54. Law enforcement sources told the Los Angeles Times that Perry was found unresponsive in a hot tub at his Los Angeles home. The LA Times and TMZ, which first reported the news, both said there were no signs of foul play, citing anonymous sources. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

Matthew Perry halála

A színész 2023 októberében, 54 évesen hunyt el, amikor asszisztense holtan találta otthonában. A nyomozás során kiderült, hogy Matthew Perry halálát kábítószer, egészen pontosan ketamin okozhatta. Jasveen Sangha, akit Los Angelesben a „ketamin királynőként” emlegetnek, most beismerte: ő adta el a végzetes adagot.

Sangha a tárgyalás előtt döntött úgy, hogy megváltoztatja álláspontját, és bűnösnek vallja magát. Ezzel elkerüli a szeptember 23-ra halasztott bírósági eljárást.

A „ketamin királynő” egyezsége

A 42 éves Sangha 2024 augusztusa óta őrizetben van. Korábban folyamatosan ártatlanságát hangoztatta, ám most öt vádpontban ismerte el bűnösségét: 

egy rendbeli „kábítószerrel kapcsolatos hely fenntartása”, három rendbeli ketamin terjesztése, valamint egy rendbeli olyan ketamin terjesztése, amely halált vagy súlyos sérülést okozott.

A vádak súlyos következményekkel járhatnak. 

A „kábítószerrel kapcsolatos hely fenntartása” önmagában akár 20 év börtönnel büntethető. Az egyes ketaminterjesztési vádpontok mind 10 éves, míg a halált okozó terjesztés 15 éves maximális büntetéssel fenyeget.

Sangha volt az utolsó az öt vádlott közül, aki Matthew Perry halála kapcsán bűnösnek vallotta magát vagy egyezséget kötött – írja a The Sun.

 

