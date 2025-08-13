Újraindították a medúzák miatt leállított francia atomerőművet

Hírlevél

Újraindult szerdán reggel Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművének egyik reaktora az észak-franciaországi Gravelines-ben. A létesítmény két nappal ezelőtt teljesen leállt a medúzák tömeges megjelenése miatt – közölte az EDF francia áramszolgáltató.
A 6-os reaktor ma reggel 7 óra 30 perckor újraindult – tájékoztatta az AFP hírügynökséget az EDF szóvivője. Ez az egység hétfő reggel automatikusan leállt, mert a hűtésére szolgáló vízszivattyú-állomásokban tömegesen és előre nem látható módon jelentek meg medúzák. A 2-es, a 3-as és a 4-es blokk - melyek vasárnap este álltak le automatikusan ugyanezen okból - még nem indultak újra, az üzembe helyezésük folyamatban van - tudatta az EDF. Újraindításuk „a következő napokban" várható a tájékoztatás szerint. Az automatikus leállások „nem voltak hatással a létesítmények és a személyzet biztonságára vagy a környezetre" az üzemeltető szerint.

medúzák
A medúzák egyre nagyobb gondot okoznak a tengerparti atomerőművekben Fotó: Pawel Kalisinski/pexels

 

A medúzák túlszaporodása a fő gond

A gravelines-i erőmű hétfő reggel ideiglenesen teljesen leállt, mivel az 1-es és az 5-ös blokk jelenleg karbantartási munkák miatt nem működik.

 

Az Északi-tenger partján fekvő Gravelines reaktorai számát és termelési kapacitásukat tekintve Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve (6 darab, egyenként 900 megawatt teljesítményű nyomottvizes reaktor). Tavaly ez az erőmű Franciaország északi régiója villamosenergia-fogyasztásának 60-70 százalékát fedezte - emlékeztetett az EDF. 

Gravelines termelését már az 1990-es években is zavarták a medúzák, és ugyanez a jelenség az Egyesült Államokban, Skóciában, Svédországban és Japánban is előfordult a 2010-es években.

A tengeri állatok világszerte történő elszaporodása több tényezőnek is köszönhető, köztük az óceánok és az éghajlat felmelegedésének, de a túlhalászásnak is, amely fokozatosan kiirtja egyes természetes ellenségeit, köztük a tonhalat. Az Origo korábban beszámolt a hírről, miszerint leállt négy reaktor az atomerőműben.

 

