Betört a fagyizóba, majd rávetette magát a málnafagylaltra egy falánk medve - videó

Egy medve szokatlan módon foglalta el a kaliforniai fagyizót South Lake Tahoe városában. Az állat a pult mögé mászott, és érdeklődést mutatott az eperfagylalt iránt. A seriff helyettesei gyorsan a helyszínre érkeztek, és végül sikerült kivezetniük az állatot, aki alig okozott kárt - írja a Toronto Sun.

Medve okozott kisebb károkat egy fagyizóban. Fotó: AFP / El Dorado County Sheriff's Offic

Medve invázió Kaliforniában

A medvék gyakori vendégek Kaliforniában, és gyakran keresnek élelmet az emberi településeken, akár házakba vagy járművekbe is betörve. Bár ritkán támadnak emberekre, előfordulhat, hogy kárt okoznak, főleg ha nem találnak kiutat a területről.