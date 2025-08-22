Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez az orvos a halálközeli élmény során látta a poklot

Kalifornia

Betört a fagyizóba, majd rávetette magát a málnafagylaltra egy falánk medve - videó

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy édességre vágyó medve a hétvégén egy kaliforniai fagyizó pultja mögött találta magát. A medve jelenléte teljesen felborította a rendet az üzletben, a dolgozóknak és a rendőröknek együtt kellett intézkedniük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kaliforniacukrászdamedve

Egy medve szokatlan módon foglalta el a kaliforniai fagyizót South Lake Tahoe városában. Az állat a pult mögé mászott, és érdeklődést mutatott az eperfagylalt iránt. A seriff helyettesei gyorsan a helyszínre érkeztek, és végül sikerült kivezetniük az állatot, aki alig okozott kárt - írja a Toronto Sun.

medve This handout image courtesy of El Dorado County Sheriff's Office posted on their Facebook page on August 19, 2025 shows a bear in the Ice Cream Shop at Camp Richardson in South Lake Tahoe. A curious bear on the hunt for something sweet found itself behind the counter of a California ice cream shop on August 17. The animal appeared to be making itself right at home when sheriff's deputies turned up to investigate in South Lake Tahoe at the weekend. Officers shooed the ursine server out of the shop, but not before snapping a few pictures of their encounter. "With some encouragement, the bear ultimately left, but only after showing interest in the strawberry ice cream," said a post on the Facebook page of El Dorado County Sheriff's Office. (Photo by El Dorado County Sheriff's Office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / El Dorado County Sheriff's Office" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Medve okozott kisebb károkat egy fagyizóban. Fotó: AFP / El Dorado County Sheriff's Offic

Medve invázió Kaliforniában

A medvék gyakori vendégek Kaliforniában, és gyakran keresnek élelmet az emberi településeken, akár házakba vagy járművekbe is betörve. Bár ritkán támadnak emberekre, előfordulhat, hogy kárt okoznak, főleg ha nem találnak kiutat a területről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!