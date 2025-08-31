100 méteren át vonszolta a medve a 3 gyerekes anyukát

A 36 éves Ariean Fabrizio Colton mindössze 50 méterre jutott el otthonától, amikor a medve egy másik telkéről kirohant és megtámadta. A ragadozó mintegy 100 méteren keresztül hurcolta őt az úton, majd egy szomszéd birtokán hagyta magatehetetlenül – írja a Fox News.

Alaszkában egy medve támadt rá egy futónőre, akit több mint 100 méteren át hurcolt, mielőtt magára hagyta.

Fotó: Unsplash

A medve keresése még tart

Az alaszkai hatóságok szerint minden bizonnyal egy barna medve volt az elkövető. A környéket drónokkal és gyalogos egységekkel fésülik át, ám a medvét egyelőre nem sikerült megtalálni. A helyieket fokozott óvatosságra intették, a járőrözést pedig folytatják.

Colton családja elmondta: csak idén nyáron költöztek Alaszkába, ahol a nő szívesen futott és élvezte a természet közelségét. „Ariean erős, segítőkész és mindig mosolygós ember, aki szereti a kalandot és a természetet” – írták közösségi oldalukon, ahol adománygyűjtést is indítottak a gyógykezelésére.

A nő helikopterrel került kórházba, miután a család otthona több mint két órányira található a legközelebbi egészségügyi intézménytől. Állapota súlyos, de stabil.