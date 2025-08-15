Túrázót tépett szét egy medve Japánban

Japán északi részén, Hokkaidón újabb medvetámadás rázta meg a helyieket és a túrázó közösséget. Egy húszas éveiben járó férfi a Rausu-hegyen kirándult, amikor csütörtök reggel egy vad barna medve rátámadt, és a közeli erdőbe vonszolta. A férfi súlyosan megsérült, és bár másnap megtalálták, a kórházban halottnak nyilvánították.

Újabb medvetámadás Japánban - illusztráció

Fotó: Unsplash

Medve támadta meg a túrázót – DNS-vizsgálat folyik

A helyi vadászok a támadás helyszínéhez közel elfogtak és megöltek egy barna medvét, amelyről DNS-vizsgálattal állapítják meg, hogy ő volt-e a felelős. A rendőrség a helyszínen véres inget, vérnyomokat, pénztárcát és egyéb személyes tárgyakat talált, amelyek mind az áldozathoz tartoztak.

Növekvő konfliktus az emberek és a medvék között

Hokkaidón a barna medvék populációja az elmúlt években változó tendenciát mutatott: 2023 végén körülbelül 11 600 példány élt a szigeten, ami enyhe csökkenés az előző évhez képest. Ugyanakkor a medvék és emberek közötti találkozások száma rekordot döntött, 12 hónap alatt 219 támadás történt, amelyek közül hat halálos volt. A szakértők szerint az éghajlatváltozás, a vidéki területek elnéptelenedése és az erdősödés mind hozzájárul a helyzet romlásához.