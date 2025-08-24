Dróntámadás érte az orosz atomerőművet, közel volt a katasztrófa

Az elmúlt időszakban ismét megsokasodtak az ukrán dróntámadások, ahogyan arról korábban beszámoltunk, a legújabb eset során az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt a Kurszki Atomerőmű közelében, melynek következtében egy transzformátor megrongálódott – írja a RIA Novosztyi alapján az esetről a Magyar Nemzet.
Augusztus 24-én moszkvai idő szerint 0:26-kor a Kurszki Atomerőmű közelében a légvédelem lelőtt egy ukrán fegyveres erők által indított harci drónt. A zuhanás során a szerkezet felrobbant, aminek következtében egy segédüzemi transzformátor megsérült
– írja a lap a közleményre hivatkozva.
A helyi tüzet eloltották, ennek eredményeként a harmadik blokk teljesítménye 50 százalékkal csökkent. Személyi sérülés nem történt,
a sugárzási szint az erőmű ipari területén és a környező területeken nem változott,
és megfelel a természetes háttérsugárzás értékeinek– tették hozzá a sajtószolgálatnál.
– zárta közleményét a sajtószolgálat.
Közben az ukrán sajtó arról ír, hogy incidensekről számoltak be Moszkvában és Szentpéterváron is, több tucat járatot megzavartak az ukrán drónok – írja a továbbiakban a Magyar Nemzet.
A légtér biztonságával kapcsolatos aggodalmakra válaszul az orosz szövetségi légügyi ügynökség ideiglenesen felfüggesztette a működést több repülőtéren a Volga-vidék és a Közép-Oroszország európai részének nagyobb városaiban.
Ukrán tisztviselők gyakran mondják, hogy ezekkel a dróntámadásokkal a céljuk, hogy Oroszország csapásmérő képességeit gyengítsék és a Kreml agressziójának támogatóihoz is közelebb akarják hozni a háború következményeit.