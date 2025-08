Egy falu, ahol nincs se térdfájás, se hátfájás, se ízületi gyulladás - ez a titkuk

A „titok” állítólag abban rejlik, hogy a méhmérget fogyasztanak. A méhméreg egy melittin nevű anyagot tartalmaz, ami gyulladáscsökkentő hatású lehet – és a történet szerint ez segít megszüntetni a fájdalmakat, sőt, meg is előzi azokat – írja a Beauty Momente.

A rovarölőszerek miatt a méhek elveszítik a szaglásukat.

Fotó: Stvorecz Adrián

A méhméreggel kapcsolatos kutatások még nagyon kezdeti szakaszban vannak, és a kezelés akár veszélyes is lehet (például allergiás reakciót válthat ki). Az orvostudomány jelenleg nem ismeri el hivatalos gyógymódként, de sokaknak mégis segít a természetes csodaszer.

A "dühös" méhek jobb minőségű mérget termelnek

A "dühös" méhek jobb minőségű, fehérjékben gazdagabb mérget termelnek - állapították meg az ausztráliai Curtin Egyetem kutatói, akik azt vizsgálták, hogy a magatartásbeli és ökológiai tényezők miként befolyásolják a degeneratív és fertőző betegségek kezelésére használt méhméreg minőségét. Minél több a protein a méregben, annál hatásosabb.

Méhekkel teli wellnessben gyógyulhatunk

Az írországi Wild Atlantic Way egy különleges holisztikus gyógyító méhélményt kínál az oda látogatóknak. Valentia szigete, ahol a méhwellness is található nem igazán ismeretlen a turisták előtt, a legtöbben azért érkeznek ide, hogy megnézzék a festői világítótornyot, amely már 180 éve segíti a hajósokat. Ám amióta a méhágyakat 2023 nyarán létrehozták, azóta a látogatókat már az egyedülálló „kaptárgyógyító” élmény is ide vonzza.

Egy átalakított buszban propoliszt kínálnak, majd felsegítik a méhészruhákat a vendégekre, amit mindenképpen fel kell venniük, mielőtt belépnek a méhházakba. Minden faházban két-két ágy található, mindegyik alatt öt kaptár van, így nagyon közel vannak a méhekhez, de egy finom háló mégis megvédi őket tőlük. Ezután szabadon lefeküdhetnek és átélhetik az egyedülálló pillanatot, miközben befogadják a méhek gyógyító mikrorezgéseit.