Ez az új kutatás mentheti meg a méheket a kipusztulástól

„Ha kihalnak a méhek, két éven belül kihal az emberiség is.” A méhek a globális élelmiszer-ellátás egyik legfontosabb szereplői, hiszen a világ vezető terményeinek 70%-át ők porozzák be. Azonban az elmúlt években drámai mértékben csökkent a méhcsaládok száma: az Egyesült Államokban például évente a kolóniák 40–50%-át veszítik el – írja a BBC.

A méhek túlélése kulcsfontosságú az élelmiszer-termelésben

Fotó: Stvorecz Adrián

A kutatók szerint a fő problémát a tápanyaghiány, a betegségek, a klímaváltozás és az élőhelyek eltűnése okozza. A most kifejlesztett szuperélelmiszer azonban minden szükséges tápanyagot tartalmaz, amelyre a méheknek szükségük van az egészséges fejlődéshez és a tél átvészeléséhez.

Szuperélelmiszer a méhek megmentéséért

A tudományos áttörést az Oxfordi Egyetem kutatócsoportja érte el, akik több mint 15 éven át dolgoztak azon, hogy pontosan azonosítsák, milyen tápanyagok nélkülözhetetlenek a méhek számára. A kulcsszereplők a szterolok, olyan lipidek, amelyeket eddig szinte lehetetlen volt előállítani mesterséges úton.

Most azonban sikerült génszerkesztett élesztő segítségével előállítani a hat létfontosságú szterolt, amelyek beépültek az új szuperélelmiszerbe. A kísérletek során azok a méhkolóniák, amelyek ezt kapták, 15-ször több életképes utódot neveltek fel, mint a hagyományos táplálékkal etetett társaik.

Méhek és a jövő kihívásai

A szakértők szerint a szuperélelmiszer különösen fontos lehet olyan években, amikor a nyár túl korán érkezik, és a virágok hamarabb elhervadnak. Ilyenkor a méhek nem jutnak elegendő nektárhoz és virágporhoz, ami tömeges pusztuláshoz vezethet. A kiegészítő táplálék azonban biztosítaná a folyamatos utánpótlást, így csökkentené a téli veszteségeket.