Hűha! A Spice Girls egykori szépsége ledobta a textilt

A Spice Girls 51 éves sztárját és modell kedvesét kedden ibizai kiruccanásuk során, úszás közben fotózták le - írja a Pagesix. Mel C, született Melanie Jayne Chisholm, fekete bikinit viselt, miközben barátjaikkal jachtkiránduláson vettek részt. Az énekesnő a múlt heti nyaralásukról osztott meg néhány képet közösségi oldalán, amelyen jól látható kidolgozott felsőteste. Chisholm és Chris Dingwall 2024 júliusában, Wimbledonban hozták nyilvánosságra kapcsolatukat.

Mel C elképesztően kidolgozott felsőteste miatt megőrülnek a rajongók.

Mel C kirobbanó formában van

Mel C egyébként nem túl aktív a közösségi médiában, viszonylag ritkán oszt meg magáról információt a rajongói számára. Az énekesnőnek van egy 16 éves lánya, Scarlet, volt partnerétől, Thomas Starrtól. Párkapcsolatuk tíz évig tartott, majd 2012-ben szakítottak. Ezután a menedzserével, Joe Marshall-lal költözött össze, és a pár hét évig randevúzott, majd 2022-ben vele is véget ért a szerelem.

Az angol színésznő mindig is nyíltan beszélt korábbi zenekartársai iránti szeretetéről, és gyakran posztol régi képeket és aktuális újraegyesülésekről.

A Spice Girls legutóbbi újraegyesülése 2024 áprilisában történt Victoria Beckham születésnapi partiján, ahol Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell és Mel B is jelen volt. A lánycsapat még az 1997-es slágerüket, a „Stop”-ot is előadta az ünnepségen, és az ikonikus pillanatot a születésnapos lány férje, David Beckham kamerával rögzítette. Az énekesnőről készült korábbi cikkünk itt olvasható.