Kombinációs áttörtés: új terápiát fedeztek fel az egyik legbrutálisabb rák kezelésére

A melanóma kezelés továbbra is komoly kihívást jelent, ezért a kutatók új módszereket keresnek. A Fitbook információi szerint az RP1 vírus és a Nivolumab kombinációs kezelése a legújabb klinikai vizsgálatok szerint ígéretes eredményeket mutatott a nehezen kezelhető melanómás betegeknél is.

Új kombinációs terápia ígéretes eredményeket mutat előrehaladott melanóma esetén

Fotó: Anyajegyszűrő Központ

Melanóma kezelés és az új kombinációs terápia

A nemzetközi IGNYTE-tanulmányban 140 előrehaladott melanómás beteget vizsgáltak, akiknél a korábbi immunterápiás kezelések nem voltak hatékonyak. A betegek intratumorális RP1-injekciót kaptak, majd Nivolumabot, és az eredmények szerint a tumorok egyharmadánál jelentős zsugorodás figyelhető meg.

A vizsgálat kimutatta, hogy a kombinációs terápia hatékony lehet a belső szervekben található áttétek kezelésében is. A betegek, akiknél a vírus mélyen került a szervezetbe, gyakrabban reagáltak a kezelésre. Ez új reményt kínál azok számára, akiknél a standard kezelések nem hatékonyak.