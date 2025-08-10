Memóriavesztés? Lehet, hogy ez az 5 népszerű étel a ludas!

Az utóbbi években egyre több tanulmány figyelmeztet a feldolgozott élelmiszerek egészségkárosító hatásaira. Az Ohio Állami Egyetem kutatói szerint ezek az ételek nemcsak az elhízás vagy a szívproblémák kockázatát növelik, hanem akár memóriavesztéshez is vezethetnek. A kutatás során, patkányokon végzett kísérletek igazolták, hogy az ilyen étrend gyors kognitív hanyatlást okozhat – különösen idősebb korban.

Orvosok figyelmeztetnek: ezek az ételek gyorsítják a memóriavesztést és a szellemi hanyatlást

Fotó: Unsplash

Memóriavesztés: milyen ételek tehetők felelőssé?

A vizsgálatban több gyakori, hosszú eltarthatóságú és kényelmi étel is szerepelt, például:

burgonyachips,

egyéb rágcsálnivalók,

fagyasztott tésztaételek,

fagyasztott pizza,

tartósított húskészítmények.

Az idősebb patkányok néhány hét elteltével már nem emlékeztek bizonyos ingerekre, ami részleges memóriavesztésre utalt. A kutatók szerint az embereknél is hasonló hatásokat válthatnak ki ezek az ételek, különösen, ha hosszú időn keresztül, nagy mennyiségben fogyasztjuk őket.

Mit mondanak az embereken végzett kutatások?

Egy 2022-es tanulmány szerint azoknál, akik napi kalóriabevitelük több mint 20%-át ultra-feldolgozott élelmiszerekből fedezték, jelentős kognitív hanyatlást mértek. A kutatás tíz éven át követte 10 000 felnőtt életét. Az eredmény: 28%-kal nagyobb volt a memóriavesztés kockázata, és a végrehajtó funkciók is 25%-kal csökkentek.

A feldolgozott élelmiszerek gyakran tartalmaznak aromákat, színezékeket, tartósítószereket – például E250-es nátrium-nitritet –, amelyek hosszú távon akár rákkeltőek is lehetnek. Emellett alacsony tápértékük, de magas kalória-, zsír- és cukortartalmuk miatt sem tekinthetők egészséges választásnak.

A kutatók szerint az omega-3 zsírsavakban (különösen DHA-ban) gazdag étrend csökkentheti a memóriavesztés és a gyulladásos folyamatok kockázatát. Érdemes tehát tudatosan csökkenteni a feldolgozott ételek fogyasztását, és előnyben részesíteni a természetes, tápanyagokban gazdag alternatívákat.

