Újabb felkavaró részletek a brutális csecsemőgyilkosságról: megszólalt a család

Az orvosi vizsgálatok világában ritkán látott figyelmeztetés érkezett. A mesterséges intelligencia hatása egyszerre hoz áttörést és kockázatot. Egy tanulmány szerint a túlzott támaszkodás az AI-ra meglepő következményekkel járhat.
Egy új kutatás rávilágít, hogy a mesterséges intelligencia hatása az orvosok teljesítményére nem mindig pozitív. Bár az AI sok esetben növeli a felismerési arányt, a hosszú távú következmények aggodalomra adhatnak okot.

mesterséges intelligencia hatása az egészségügyre, A man talks on his phone and walks past a display featuring a humanoid robot illustration at Automation Expo 2025 in Mumbai, India, on August 12, 2025. AI and robotics adoption in India accelerates as Trump-era tariffs prompt multinational firms to explore alternative manufacturing bases. (Photo by Indranil Aditya/NurPhoto) (Photo by Indranil Aditya / NurPhoto via AFP)
A mesterséges intelligencia hatása komoly változást hoz az egészségügyben (illusztráció)
Fotó: INDRANIL ADITYA / NurPhoto

Mesterséges intelligencia hatása a rákdiagnózisban

A mesterséges intelligencia (AI) az utóbbi években hatalmas lendületet kapott az egészségügyben. Különösen a rákdiagnózis területén vártak tőle áttörést: az endoszkópiában és kolonoszkópiában segítheti a daganat korai felismerését. Sokan úgy gondolták, hogy az AI képes felülmúlni az orvos képességeit bizonyos diagnosztikai helyzetekben.

Egy új tanulmány azonban a Lancet Gastroenterology and Hepatology lapban rávilágított a veszélyekre is

Az orvosok, akik rendszeresen használták a mesterséges intelligenciát a kolonoszkópiás vizsgálatok során, rövid időn belül kevésbé voltak hatékonyak, ha AI nélkül kellett dolgozniuk.

 A jelenséget a kutatók a „Google Maps-hatáshoz” hasonlították: ha mindig navigációs rendszert használunk, egy idő után elfelejtünk önállóan tájékozódni.

Mesterséges intelligencia hatása az orvosok készségeire

A vizsgálatot Lengyelország négy endoszkópos központjában végezték, az ACCEPT program részeként. Több mint 2 000 kolonoszkópiát elemeztek, ezek közül 1 443-at AI nélkül végeztek. Az adenoma felismerési arány az AI bevezetése előtt 28% volt, három hónappal később viszont, amikor az orvosok már hozzászoktak az AI-hoz, de nélküle kellett dolgozniuk, az arány 22%-ra esett vissza.

Baktériumokba bújtatott vírusok lehetnek a rákterápia jövője.
Baktériumokba bújtatott vírusok lehetnek a rákterápia jövője.
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKN

Ez komoly figyelmeztetés: 

bár a mesterséges intelligencia használata javította a felismerési mutatókat, a túlzott támaszkodás gyengítette az önálló diagnosztikai készségeket.

 A tanulmány szerint az orvosok kritikai gondolkodásának romlása is tetten érhető volt, kevésbé voltak motiváltak és kevésbé vállaltak felelősséget.

A kutatók szerint a jelenség több szinten veszélyes lehet. Az orvos látásmintázata tompulhat, ami csökkenti a daganat korai felismerésének esélyét.

Emellett a mesterséges intelligencia és rákdiagnózis hosszú távú összefonódása ronthatja a szakmai magabiztosságot, sőt az eszközök kezelésében szerzett készségeket is.

Bár egyes szakértők óvatosságra intenek, a tanulmány világosan jelzi: 

az AI bevezetése nem csupán technológiai kérdés, hanem etikai és szakmai kihívás is.

 A legfontosabb, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a gépi segítség és az emberi éberség között.

Az eredeti cikk a Time oldalán jelent meg.

 

