Egy új kutatás rávilágít, hogy a mesterséges intelligencia hatása az orvosok teljesítményére nem mindig pozitív. Bár az AI sok esetben növeli a felismerési arányt, a hosszú távú következmények aggodalomra adhatnak okot.

A mesterséges intelligencia hatása komoly változást hoz az egészségügyben (illusztráció)

Fotó: INDRANIL ADITYA / NurPhoto

Mesterséges intelligencia hatása a rákdiagnózisban

A mesterséges intelligencia (AI) az utóbbi években hatalmas lendületet kapott az egészségügyben. Különösen a rákdiagnózis területén vártak tőle áttörést: az endoszkópiában és kolonoszkópiában segítheti a daganat korai felismerését. Sokan úgy gondolták, hogy az AI képes felülmúlni az orvos képességeit bizonyos diagnosztikai helyzetekben.

Egy új tanulmány azonban a Lancet Gastroenterology and Hepatology lapban rávilágított a veszélyekre is.

Az orvosok, akik rendszeresen használták a mesterséges intelligenciát a kolonoszkópiás vizsgálatok során, rövid időn belül kevésbé voltak hatékonyak, ha AI nélkül kellett dolgozniuk.

A jelenséget a kutatók a „Google Maps-hatáshoz” hasonlították: ha mindig navigációs rendszert használunk, egy idő után elfelejtünk önállóan tájékozódni.

Mesterséges intelligencia hatása az orvosok készségeire

A vizsgálatot Lengyelország négy endoszkópos központjában végezték, az ACCEPT program részeként. Több mint 2 000 kolonoszkópiát elemeztek, ezek közül 1 443-at AI nélkül végeztek. Az adenoma felismerési arány az AI bevezetése előtt 28% volt, három hónappal később viszont, amikor az orvosok már hozzászoktak az AI-hoz, de nélküle kellett dolgozniuk, az arány 22%-ra esett vissza.

Baktériumokba bújtatott vírusok lehetnek a rákterápia jövője.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKN

Ez komoly figyelmeztetés:

bár a mesterséges intelligencia használata javította a felismerési mutatókat, a túlzott támaszkodás gyengítette az önálló diagnosztikai készségeket.

A tanulmány szerint az orvosok kritikai gondolkodásának romlása is tetten érhető volt, kevésbé voltak motiváltak és kevésbé vállaltak felelősséget.

A kutatók szerint a jelenség több szinten veszélyes lehet. Az orvos látásmintázata tompulhat, ami csökkenti a daganat korai felismerésének esélyét.

Emellett a mesterséges intelligencia és rákdiagnózis hosszú távú összefonódása ronthatja a szakmai magabiztosságot, sőt az eszközök kezelésében szerzett készségeket is.