Rendkívüli

Halálos áldozatot is követelt a brutális erősségű földrengés Törökországban - rémisztő videók

meteorzápor

Óriási tűzgolyó szelte át az éjszakát – lenyűgöző felvételek születtek

Az ausztrál éjszaka sötétjét megtelítette a fény, majd éles robbanás rázta meg a környéket. A meteor több városban is látható volt, sokan kamerára vették.
Egy hatalmas meteor vasárnap este tűzgolyóként száguldott át Ausztrália felett, robajával és fényével lenyűgözve és megrázva a szemtanúkat.

meteorit, meteor, tűzgömb hullócsillag égbolt űr
Meteor (illusztráció) Fotó: Shutterstock 

Meteor fénye ragyogta be az eget

A közösségi médiában tucatnyi felvétel és szemtanúi beszámoló jelent meg a különleges égi jelenségről. Többen arról számoltak be, hogy a meteor nagyon alacsonyan, szinte felettük haladt el, narancssárgán izzó, vulkanikus kőzetre emlékeztető felszínnel. Nem sokkal ezután hatalmas dörrenés hallatszott, amitől a házak és a föld is megremegett.

Mások a horizont közelében figyelték meg a meteor hosszúkás, kék és vörös színben játszó alakját, amíg a domborzat el nem takarta a látványt. A jelenséget egy hegyi kamera is rögzítette, így az esemény képei és videói gyorsan elterjedtek.

Jonti Horner professzor, ausztrál asztrofizikus megerősítette, hogy valóban meteor haladt át az égen, amely fényessége miatt tűzgolyónak számít. A hangrobbanás alapján valószínű, hogy törmelékei elérték a földfelszínt – írja a The Guardian.

Augusztusban minden évben látványos csillagászati eseményként érkezik a Perseidák meteorzápor, amely világszerte lenyűgözi a szakembereket és a laikusokat a „hulló csillagok” éjszakai látványával.

 

