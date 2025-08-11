Akár a Földnél is idősebb lehet az a meteorit, amely egy házba csapódott az Egyesült Államokban

Június 26-án nem mindennapi eset történt a Georgia állambeli McDonough városában, ugyanis egy meteorit csapódott az egyik lakóházba - írja a BBC. A Georgiai Egyetem kutatói megvizsgálták a kőzetet és azt állapították meg, hogy 4,56 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, így nagyjából 20 millió évvel idősebb a Földnél.

A kutatók szerint egyre gyakoribbak a becsapódások Georgiában. Forrás: x

A Földnél is idősebb lehet a meteorit

Ennek a meteoritnak hosszú története van, mielőtt elérte McDonough földjét

– mondta Scott Harris, a Georgiai Egyetem geológusa. Speciális műszerek segítségével Harris és csapata megállapította, hogy a kőzet kondrit, amely a NASA szerint a leggyakoribb kőmeteorit típus. A korát körülbelül 4,56 milliárd évre becsülték. A McDonough-i meteorit névre keresztelt objektum a 27., amelyet Georgiában találtak.

A modern technológia mellett a figyelmes lakosság is segíteni fog nekünk abban, hogy egyre több meteoritot találjunk.

- mondta Harris. Az Origo korábban is írt egy hasonló hírről, nem rég egy meteorit csapódott egy kanadai házba.