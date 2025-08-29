Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pornóbotrány robbant ki Olaszországban, Melonit is belerángatták

botrány

Elszabadult a pokol a parlamentben: egymást ütötték a képviselők – botrányos videók

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hihetetlen jelenetek játszódtak le Mexikó parlamentben: a viták nemcsak szavakban, hanem ökölrázásban és dulakodásban is testet öltöttek. Két vezető politikus egymásnak esett, miután szóváltás robbant ki arról, hogy bevonulhatnak-e amerikai katonák Mexikóba a drogkartellek ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
botránySzerbiaparlament

A felvételeken jól látszik, ahogy az ellenzéki PRI párt vezetője, Alejandro „Alito” Moreno többször is megragadja a kormánypárti szenátusi elnököt, Gerardo Fernández Noroñát, aki kétségbeesetten ismételgeti: „Ne érj hozzám!” A helyzet pillanatok alatt elfajult: lökdösődés, ordibálás, majd még egy nyakleves is elcsattant. Amikor egy segéd közéjük állt, őt is a földre lökték – írta a the Guardian.

Fernández Noroña a történtek után sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Moreno megfenyegette: „Azt mondta, szét fog verni, meg fog ölni.” A szenátusi elnök végül rendkívüli ülést hívott össze, és kilátásba helyezte, hogy kizárják Morenót és három másik ellenzéki képviselőt a testületből.

@globaldossier 29AUG2025 • Fight breaks out in Mexico’s Senate over US policy. #Mexico ♬ Epic News - DM Production

Az ellenzék persze másként látja a történteket. Moreno a közösségi médiában azt írta: Noroña „átlépte a határt”, ő pedig mindig ki fog állni Mexikóért, akár erővel is.

A botrány hátterében az a vita áll, hogy elfogadható-e az amerikai katonai beavatkozás Mexikó területén a drogkartellek felszámolására. A kormánypárti Morena szerint az ellenzék valójában Washington segítségét akarja, amit a PRI és a PAN politikusai tagadnak. A vita különösen érzékennyé vált azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök állítólag engedélyezte a latin-amerikai kartellek elleni katonai akciókat.

@larepublica.pe Una sesión en el senado de México terminó en golpes y empujones el pasado miércoles 27 de agosto. El dirigente y congresista Alejandro Moreno y el presidente de Cámara Alta, Gerardo Fernández tuvieron un fuerte debate para que EE.UU. intervenga los cárteles del narcotráfico. Todo esto sucedió mientras sonaba el himno nacional. 🚨 #mexico #politica #noticias #pelea #senadoresmexicanos ♬ sonido original - La República

A mexikói közvélemény számára sokkoló lehetett, hogy a nemzet jövőjéről szóló vita végül utcai verekedésbe illő jelenetekhez vezetett a szenátus falai között. A botrány ráadásul bűnügyi következményekkel is járhat: Fernández Noroña máris rendőrségi feljelentést tett Alejandro Moreno ellen.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!