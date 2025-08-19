„Gyakorlatilag meztelen” – kiakadtak az olvasók a népszerű énekesnő pucsítós fotóján

A fotón Swift egy csupasz, halványzöld falnak támaszkodva, érzéki pózban látható: hátát ívelve, hátsóját kiemelve. Csillogó, sötétvörös és fekete flitteres, testhez simuló body-t visel, amelyhez nude színű hálós harisnya párosul. Hosszú, kócos szőke haja vállára omlik, miközben szenvedélyes pillantást vet a kamerára, merész szemhéjfestéke és vörös ajkai teszik teljessé a drámai esztétikát. A fotózást a neves fotósok, Mert Alas és Marcus Piggott készítették, és tökéletesen illeszkedik Swift következő albumának színházias glamourjához.

Taylor Swit gyakorlatilag meztelen új képén. Fotó: Getty Images

Nem mindenkinek jön be a meztelen Swift

Míg a rajongók lelkesen vásárolják a limitált kiadású bakelitet, a borítófotó provokatív jellege máris vitát kavart az interneten: egyesek dicsérik Swift magabiztosságát és művészi tehetségét, mások pedig meglepődtek provokatívabb irányváltásán.

„Egy vezető kislemezt akartunk, de gyönyörű vagy, úgyhogy semmi baj” – dicsérte egy Swiftie.

Mások azonban úgy érezték, hogy a merészebb megjelenés „obszcén és illetlen”, és megkérdőjelezték, amiért gyakorlatilag meztelen.

„Kérdés minden Swifties-rajongóhoz. Mikor kezdett Taylor olyan sokat mutatni a testéből, mint a többi hollywoodi sztár?” – írta valaki az X-en.

„Minél többet mutatsz, annál többet adsz el” – így magyarázta egy X felhasználó, miért változtatott Swift olyan drasztikusan a megjelenésén.

A 14-szeres Grammy-díjas énekesnő a múlt héten jelentette be The Life of a Showgirl című albumát és az összes 12 dal címét, miközben Travis Kelce New Heights podcastjában vendégeskedett.

„Olyan dalokat írtunk, amelyekre nagyon büszke vagyok” – áradozott, miközben barátja mellett ült. „Olyan volt, mintha villámot fogtam volna egy üvegbe.”

A The Life of a Showgirl album borítójáról beszélve Swift elárulta, hogy korábban már dolgozott együtt Alas-szal és Piggott-tal a 2017-es Reputation albumán.