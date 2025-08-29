Szörnyen néz ki, rá sem lehet ismerni Mickey Rourke-ra

A 80-as években egyértelműen Hollywood egyik sármőre volt Mickey Rourke.

Mickey Rourke és Kim Basinger a 9 és 1/2 hét című filmben

Fotó: Photo12.com - Collection Cinema

A nagy idők azonban elmúltak, s az egykori szívtipróra ma már rá sem lehet ismerni.

Persze az idő múlása előbb vagy utóbb mindenkin meglátszik, de a színészikonon különösen, ha megpillantjuk a legújabb képeket róla. Ugyanis hosszú hónapok eltűnése után újra a nyilvánosság elé lépett – és megjelenésével azonnal sokkolta a közvéleményt. Sokan elsőre azt hitték, hogy nem is Rourke van a fotókon.

Mickey Rourke was a shadow of his former self as he emerged from his Beverly Hills home in a rare public sighting. 📸: BACKGRID pic.twitter.com/1YhJfE1uAl — Page Six (@PageSix) August 27, 2025

Mickey Rourke elrontott arca

A The Sun cikke szerint a megdöbbentő változás hátterében a hosszú éveken át tartó függőségek, drogproblémák és félresikerült arcplasztikai műtétek állnak. A Golden Globe- és BAFTA-díjas művész elmondása szerint „rossz orvosok rontották el az arcát”. Ez akár igaz, akár nem, a lényeg, most szörnyen néz ki. A Beverly Hills-i otthonánál készült új fényképeken az egykori ikon melegítőben, kék kapucnis kardigánban látható, ahogy átvesz egy zacskót. De ami a legmegdöbbentőbb, az a megöregedett arca. Amúgy ez volt az első alkalom, hogy látták őt, amióta agresszív viselkedése miatt kirúgták a Big Brother brit verziójából.

Mickey Rourke a 80-as évek egyik legkarizmatikusabb filmsztárja volt. Olyan alkotásokkal vált ismertté, mint a 9 és 1/2 hét, az Angyalszív, vagy később a Sin City, a The Expendables – A feláldozhatók és A pankrátor. Az utóbbiban nyújtott alakításáért Oscar-jelölést is kapott. Az amerikai színész szeptember 16-án ünnepli a 73. születésnapját.